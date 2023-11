"No tenía amigos": el duro relato de Emir Abdul Gani sobre su infancia

El bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul Gani se ha convertido en los últimos tiempos en una cara conocida en la televisión argentina, gracias a su trabajo como jurado en la versión de ese país del certamen Got Talent. Este fin de semana, por lo tanto, fue uno de los elegidos para participar en el programa PH: podemos hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, donde hizo algunas revelaciones sobre su infancia, y confesó que fue una etapa dura de su vida.

El exintegrante del jurado de ¿Quién es la máscara? contó que durante la niñez la pasó "muy mal".

"Tengo recuerdos bloqueados. Tenía el pelo muy largo, era muy gordito y quería bailar, y era homosexual. Querer ser bailarín no era una profesión, era una pérdida de tiempo", contó. "Era muy hiriente, entonces tenía una coraza de verme seguro pero por dentro estaba muy afectado".

El coreógrafo también habló de su complicada relación con su madre. "Durante años soñaba que me llegaba un mensaje de mi madre que decía: 'Estoy orgulloso de vos', y hoy en día lo hace cuando lo necesito y eso me hace muy feliz porque cuando uno busca la aprobación de alguien no llega, y cuando la deja de buscar le llega. Con mi madre ahora tengo una relación que, si bien fue muy difícil, es la mejor que puedo tener".

Emir Abdul Gani contó que durante su niñez tuvo un amigo invisible, "porque no me querían hablar".

"Un día me puse a llorar porque mi mamá se sentó arriba de él. Yo hablaba con él, y me decía lo que quería escuchar. Y un día yo no quería hablar con mi madre, ella se sentó donde estaba él, y le dije 'lo mataste'. Me quedó eso", relató.

"En mi infancia no tenía amigos, no festejaba mi cumpleaños porque iba a un colegio privado y yo vivía en un asentamiento", agregó. "Y no sabía si iban a venir mis compañeros porque tenían un pasar económico diferente al mío. Fue muy difícil", concluyó. "Entonces a mis alumnos trato de hablarles mucho de autoestima, de bullying, es lindo ver el lado positivo y que las cosas que me pasaron, que hoy son difíciles por las redes, poder hablarlo con ellos".