La respuesta de Emir Abdul luego de las críticas en Got Talent Argentina: "Espero que sanen pronto"

El coreógrafo y bailarín uruguayo Emir Abdul Gani, parte del jurado de la versión argentina de Got Talent, se refirió este jueves a la polémica generada en los últimos días por sus devoluciones en el certamen, que le valieron críticas por sus criterios de evaluación.

El artista uruguayo se volvió viral en X, anteriormente conocida como Twitter, por las menciones que hicieron los televidentes y en algunos casos las opiniones incluyen comentarios y agresiones de corte homófobicas.

En respuesta a esa situación, el bailarín habló en sus historias de Instagram sobre lo ocurrido, además de justificar su ausencia en la emisión de este martes 26 del programa. "El día anterior me había sentido mal, hice fiebre, tenía todo un malestar, pasé por el médico y todo en orden, me sacaron sangre y demás. Pero me tocaban el abdomen y no aguantaba, me dolía mucho el lado derecho y el izquierdo", explicó.

"Me hicieron esperar y en un momento me dijeron que era probable que fuera una peritonitis, algo del apéndice, que me tenía que quedar", continuó. "Se hacía tarde y firmé un acta diciendo que si me pasaba algo era mi responsabilidad, y me fui al canal. Me sentía muy mal, y tenía eso de que me podía pasar algo en la cabeza, pero había gente que había llegado desde otras provincias para audicionar. En eso, me llama mi manager y me dice que me tengo que ir, que si me pasaba algo no se lo iba a perdonar".

Así fue que se decidió que la conductora del ciclo, Lizy Tagliani, pasara al jurado en lugar del uruguayo, que reveló "tengo la vesícula llena de piedras, me rompí fibras musculares en los dos brazos, estuve mal pero al otro día ya grabé normalmente".

"Estoy muy contento de estar ahí, estoy muy contento con como me cuidan, pero ese día no pude", dijo el coreógrafo. "Tenía una infección y eso en la vesícula".

"No me fui, voy a seguir estando en el programa"; afirmó Emir Abdul. "Yo soy de otro país y cuesta acostumbrarse a lo que es la prensa argentina, las cosas que dicen, en las redes sociales también. Yo siempre voy a desmentir si dicen mentiras, porque así soy yo, persona de redes. Me cuesta acostumbrarme, porque es parte del juego, pero no voy a tolerar la homofobia, la homofobia con la que cargan, el retroceso que hacen en esta sociedad. No lo voy a permitir nunca. Yo ya sufrí demasiado. Mismo con la gordofobia que tienen. Generar el insulto 'trolo de mierda', 'gordo trolo' o 'puto', esas cosas no construyen, deconstruyen".

"Espero que sanen pronto, de corazón", concluyó.