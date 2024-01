Empieza la Copa de la Liga: zonas, equipos y todo lo que hay que saber

Este jueves marca el inicio de la Copa de la Liga 2024, el primer torneo del año en el fútbol argentino. La competencia reúne a los 28 equipos de la Primera División, divididos en dos zonas de 14 equipos cada una. Los cuatro mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final, donde se enfrentarán en partidos únicos hasta llegar a la final, programada para principios de mayo. El campeón tendrá el privilegio de participar en el Trofeo de Campeones contra el ganador de la Liga Profesional 2024 (segundo semestre).

Las zonas son idénticas a las de la Copa de la Liga 2023, con la excepción de la inclusión de Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia en lugar de los descendidos Arsenal y Colón.

La conformación de los grupos

Zona A

- Independiente Rivadavia de Mendoza

- Independiente

- Talleres de Córdoba

- Gimnasia de La Plata

- Barracas Central

- Vélez

- Instituto

- Deportivo Riestra

- Atlético Tucumán

- Rosario Central

- River Plate

- Argentinos Juniors

- Banfield

- Huracán

Zona B

- Estudiantes de La Plata

- Belgrano

- Godoy Cruz

- Defensa y Justicia

- Racing

- Unión

- Platense

- Boca Juniors

- Tigre

- Sarmiento

- San Lorenzo

- Lanús

- Central Córdoba

- Newell’s

La primera fecha presenta emocionantes enfrentamientos, destacando el duelo entre Tigre y Sarmiento en la Zona B, así como el enfrentamiento entre Atlético Tucumán y Rosario Central en la Zona A.

Cómo se juega la primera fecha de la Copa de la Liga



Jueves 25 de enero:

- 19.00 Tigre vs. Sarmiento (Zona B) - TV Pública

- 19.00 Instituto vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports

- 21.15 Central Córdoba vs. Newell’s (Zona B) - TV Pública

- 21.15 Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona A) - TNT Sports

Viernes 26 de enero:

- 19.00 Talleres vs. Gimnasia de La Plata (Zona A) - ESPN Premium

- 19.00 Barracas Central vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports

- 21.15 Independiente Rivadavia vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium

- 21.15 Banfield vs. Huracán (Zona A) - TNT Sports

Sábado 27 de enero:

- 17.00 San Lorenzo vs. Lanús (Zona B) - TNT Sports

- 19.00 Platense vs. Boca Juniors (Zona B) - ESPN Premium

- 21.00 Racing vs. Unión (Zona B) - TNT Sports

Domingo 28 de enero:

- 17.00 Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia (Zona B) - ESPN Premium

- 19.00 River Plate vs. Argentinos Juniors (Zona A) - TNT Sports

- 21.00 Estudiantes vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

En la fecha 7 se disputarán partidos interzonales, la mayoría de ellos clásicos.

Para recordar, los últimos campeones de la Copa de la Liga fueron Boca Juniors en la edición 2020, Colón en 2021, Boca Juniors nuevamente en 2022 y Rosario Central en 2023.