Empieza la votación del Presupuesto en el Senado: seguí en vivo

La Cámara de Senadores comenzó este lunes a votar el proyecto de ley de Presupuesto con todos los artículos cerrados menos uno. El número 4, que hace referencia a la evolución salarial de los funcionarios públicos, todavía no tiene acuerdo y continúan las negociaciones entre la bancada oficialista, el sindicato de trabajadores estatales y el Ministerio de Economía.

El proyecto será aprobado en general este lunes y debe ser votado antes de la medianoche del viernes 4 de diciembre.

10.20 horas. El primero en hablar fue el senador nacionalista Jorge Gandini, responsable de leer el informe en mayoría y quien presidió la Comisión de Hacienda durante las últimas semanas. El dirigente de Por la Patria afirmó que con la propuesta del oficialismo "se acabó la hipocresía de sacar con impuestos todo lo que se da sin medida". Gandini repasó cifras para sostener que "la contracara de todos los éxitos del gobierno anterior se financió con deuda", alegando que la deuda bruta creció un 26,53% en el último quinquenio, mientras que la deuda neta lo hizo un 38,52%.

"No es un presupuesto austero, guarda los equilibrios macroeconómicos y sostiene la actividad estatal y social adecuadamente. No es de recortes, destina más recursos que el anterior en relación al producto bruto. Es un presupuesto con énfasis en la gente", aseguró Gandini, y añadió que la pandemia hubiera sido "la excusa perfecta" para no cumplir con lo prometido.

El senador valoró que se incluya en la propuesta presupuestal haya incrementos adicionales a los sugeridos por el Poder Ejecutivo para la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, la Secretaría Nacional de Deportes y el Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa). También destacó el aumento salarial al personal subalterno de las Fuerzas Armadas, al que consideró como un "sector siempre olvidado, aunque no sería exagerado decir largamente discriminado ni injusto afirmar ideológicamente postergado". Señaló que si bien "no resuelve ni mejora demasiado los ingresos de esos sectores, pero es una señal" para los salarios "más bajos de todo el Estado".

Remató su discurso asegurando que es un "presupuesto realista".

11.04 horas. Comienza el informe en minoría a cargo del senador frenteamplista Charles Carrera. El legislador del MPP apuntó que la oratoria de Gandini "reafirma que este presupuesto nacional no tiene agenda a futuro", va a conllevar un "retroceso en las condiciones de vida de la población" y se van a "perder derechos adquiridos".

"Los consensos que se han generado en el mundo es la necesidad de estados fuertes para enfrentar la crisis. Mientras, aquí en Uruguay se está procesando un ajuste fiscal", declaró Carrera. "Defendemos un Estado humanista, solidario, que apoya a los débiles. Por eso defendemos al Estado como el escudo de los débiles. Los fuertes son los malla oro", alegó en referencia a la fundamentación expuesta por el presidente Luis Lacalle Pou para no gravar a los más pudientes durante la emergencia sanitaria.

"Las decisiones del gobierno marcan que estamos a contracorriente de las políticas impulsadas por la mayoría de los países y recomendadas por los organismos internacionales", argumentó el senador, y consideró que el texto del oficialismo "hay una consolidación del ajuste fiscal que se inició en Uruguay dos días antes de la llegada de la pandemia", refiriendo al decreto 90/020 que fijó un tope de ejecución presupuestal para secretarías de Estado en un 85%, y exhortó a acatar la medida a entes autónomos y servicios descentralizados del Estado.