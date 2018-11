Empleados de Envidrio realizaron en negro tareas de producción de envases

A pesar de las declaraciones del diputado del MPP Daniel Placeres y el expresidente José Mujica que negaron que trabajadores de Envidrio realizaran tareas de producción mientras estaban en seguro de paro, varios empleados de la compañía se dedicaron al decorado y entrega de envases mientras estaban en esa condición.

Según informó este miércoles el programa Santo y Seña de Canal 4, al menos una decena de personas trabajaron en el decorado, que es una fase de producción que implica la impresión de logos en el vidrio de botellas durante 2017 cuando estaban en el subsidio. La confirmación surgió en base a información empresarial y al reconocimiento de uno de los directivos de Envidrio en una grabación de una llamada telefónica.

Antes de cesar la elaboración de botellas y enviar a sus trabajadores a seguro de paro en setiembre de 2016, Envidrio fabricó miles de envases que dejó en stock. Según explicó al programa televisivo el gerente general de Cristapet, Álvaro Queijo, esos envases fueron pagados por su empresa a Envidrio al término de su elaboración y luego vendidos a un importante productor y embotellador de bebidas..

La empresa de bebidas ordenó la adquisición de miles de botellas de cerveza que no necesitaban decorado porque llevan etiquetas pegadas. Pero también compró envases para una importante línea de refrescos (que se vende en botellas de 1,25 litros), que sí lleva decorado. Aunque esos envases ya se habían producido cuando el horno de Envidrio funcionaba, la impresión de los logos se hizo después, mientras los trabajadores estaban en negro, y a medida que se libraban las órdenes de compra.

La embotelladora confirmó a Santo y Seña que durante el tiempo que Envidrio tuvo a sus trabajadores en el seguro se efectuaron compras de envases de refrescos. Agregó que las botellas fueron decoradas y entregadas por Envidrio en ese momento.

Pero también hubo otro elemento: la grabación de una llamada telefónica entre Nicolás Rodríguez —uno de los empleados que la semana pasada denunció que hubo trabajos en negro en Envidrio— y su padre, Julio Rodríguez, directivo de la fábrica. En ese audio, el segundo reconoció que a fines de 2017 ingresó dinero proveniente de Cristalpet que se usaría para pagar a los empleados que habían estado trabajando en negro en el decorado de botellas. Luego de la denuncia de los trabajadores, el viernes pasado, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, informó que la cartera y el Banco de Previsión Social (BPS) comenzarían una investigación para detectar las irregularidades expuestas por los empleados.

Ambas situaciones contradicen los dichos de Placeres. El diputado había afirmado que era un “disparate” decir que los empleados trabajaron en negro cuando la fábrica no estaba produciendo envases. También se contrapone a la versión brindada por el expresidente Mujica, quien dijo que “durante todo ese tiempo que estuvieron en el seguro de paro (los trabajadores) iban a ayudar, a remendar la fábrica para poder seguir, deshacer el horno y armar el otro. Claro que trabajaban, pero no haciendo botellas para vender”. Más allá de que no se dedicaron a la fabricación de envases, sí hubo varios que formaron parte de una fase de producción necesaria para la entrega de la mercadería y el cobro por esa tarea.

Representantes de Envidrio mantuvieron este miércoles un encuentro con dirigentes del PIT-CNT. Aseguraron también que los trabajadores solamente realizaron tareas de mantenimiento de las máquinas. Al término del encuentro, el secretario general, Marcelo Abdala, señaló que la central sindical daba por cerrado el tema de las presuntas irregularidades de Envidrio, luego de las explicaciones brindadas.