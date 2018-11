Topolansky mira para el costado con denuncias a Envidrio: "Es una empresa privada que tuvo un problema y punto"

La vicepresidenta Lucía Topolansky se refirió este viernes a las denuncias a la empresa autogestionada Envidrio realizadas por tres ex trabajadores en el programa Santo y Seña de Canal 4.

Topolansky dijo que es "un problema de una empresa privada, cooperativa pero privada" que tuvo un "problema y punto" y que no iba a opinar porque no correspondía, al término del acto conmemorativo de los cien años del fin de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en la Plaza Independencia. Consultada acerca del rol del diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Placeres, que incluso vive en su misma chacra, la vicepresidenta manifestó que no quería entrometerse y que la Justicia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estaban actuando.

Placeres, que es uno de los referentes de Envidrio y abandonó su dirección en el año 2015 cuando asumió como legislador, será citado por el fiscal Luis Pacheco junto al director del Inefop, Eduardo Pereyra, por los préstamos de más de U$S 1,6 millones otorgados a la empresa autogestionada.

La salud de Mujica y la resolución del caso Sendic

En rueda de prensa, Topolansky negó que su esposo, el expresidente José Mujica, se haya realizado esta semana un chequeo médico para definir si es precandidato, aunque reconoció que "está bien" de salud. Su sector, el MPP pretende que se aprueben las cuatro precandidaturas de Carolina Cosse, Óscar Andrade, Mario Bergara y Daniel Martínez a través de una moción única en el plenario que se realizará este sábado.

Además, Topolansky dijo que esperan que se fije un nuevo plenario para el 15 de diciembre en el que se traten todos los fallos pendientes del Tribunal de Conducta Política. Entre ellos está el del exvicepresidente Raúl Sendic y el senador Leonardo de León. Mujica y el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, están esperando que Sendic retorne del exterior para mantener una reunión en la que le pedirán que desista en su intención de encabezar una lista al Senado.

Parlamento aprobará el martes la autorización de ingreso de tropas del G-20

La vicepresidenta también se refirió a la discusión en el Parlamento sobre el permiso de ingreso de tropas extranjeras durante la realización del G-20 en Buenos Aires. "No tiene ninguna importancia porque nosotros tenemos tratados votados hace mil años con Argentina, esto es un apoyo al gobierno argentino y en esos tratados se contemplan estas acciones. El lunes lo va a aprobar la comisión del Senado y pienso que el martes estará en sala. Le vamos a agregar un artículo tercero pidiendo que se informe a la Asamblea General los países que vayan pidiendo utilizar ese mecanismo".