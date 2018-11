Ministerio de Trabajo y BPS abren investigación por denuncias de trabajo en negro en Envidrio

Después de que tres extrabajadores de Envidrio, la empresa autogestionada por sus empleados, denunciaron haber sido presionados para trabajar en negro mientras cobraban el seguro de paro, pese a que la Constitución se lo prohíbe y apuntaron al diputado del MPP, Daniel Placeres como el principal responsable de la empresa, en el gobierno decidieron abrir una investigación, aunque inicialmente apuntaron a que se trataba de un tema judicial y le restaron importancia.

El programa Santo y Seña de Canal 4 accedió a la grabación de una asamblea de trabajadores celebrada el 2 de agosto de 2017 en la que se anunció que el PIT-CNT solicitaría una prórroga del seguro de paro ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Allí, los directivos de la empresa -entre los que estaba presente Placeres- pasaron una lista para saber qué trabajadores aceptarían ir a trabajar, pese a que estaban en seguro de paro, algo prohibido expresamente por ley.

Consultado sobre la denuncia, el director nacional de Trabajo, Gerardo Rey dijo a El Observador que desde su repartición “poco y nada” puede hacer y aclaró que "a primera vista es un tema notoriamente de la justicia laboral”. Agregó que no pudo mirar el programa y que tendría que "interiorizarse". Más tarde, fuentes del Banco de Previsión Social dijeron a El Observador que junto con el Ministerio de Trabajo se dispuso investigar las denuncias.

La única que hizo declaraciones en el BPS fue la representante de los empresarios en el directorio, Elvira Dominguez, quien dijo a Telenoche que de comprobarse lo denunciado, se consideraría como una estafa para todo el sistema de protección social. "Cuando hacemos estas cosas ponemos en jaque a todo el sistema de protección social porque después el dinero no alcanza", agregó.

Fiscal citará a Placeres

A nivel judicial el caso tuvo repercusiones. Mientras el fiscal de Corte Jorge Díaz envió a la oficina distribuidora de casos (DPA) una copia con el informe emitido este miércoles para enterar del caso a un fiscal y que este decida si se abre una investigación, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, confirmó a El Observador que Placeres será citado como indagado en una causa que lleva adelante desde mayo de 2017 a raíz de una denuncia presentada por legisladores del Partido Nacional para que se indaguen los préstamos otorgados por el Fondes a empresas autogestionadas por trabajadores. En total el gobierno entregó préstamos por US$ 11,5 millones a la empresa.

Esa denuncia ya fue ampliada en agosto pasado, luego de que Envidrio obtuviera otro préstamo por parte del Instituto Nacional de Empleo y Formación (Inefop) por más de US$ 1,6 millones.

Para responder por ese último préstamo, también será citado a declarar como indagado el director de Inefop Eduardo Pereyra.

Pacheco tiene a estudio el expediente en el que fue incluido un informe de la Jutep sobre los préstamos del Fondes a las empresas y en los próximos días se lo devolverá al juez de Crimen Organizado Marcelo Benitez con los pedidos de las citaciones. Según supo El Observador el informe de la Jutep concluye que se siguieron los pasos para otorgar los préstamos y no detectó irregularidades.

"Engañado de buena fe"

Por su parte, el senador comunista Juan Castillo, y exdirector nacional de Trabajo, fue enfático en señalar a El Observador que si se comprueba lo que denunciaron los trabajadores es un delito. “No hay dos lecturas. En el ámbito del mismo trabajo. O los inspectores del MTSS o del BPS, que nos den la certeza de que estemos ante la comisión de un delito. Si trabajan tienen que estar regulados. Eso tiene que quedar claro que la norma es así”.

Si bien dijo que no puede confirmar que haya ocurrido, el senador afirmó que cuando existen esas denuncias se investigan porque “no es ético pedir con reconocimiento público que un trabajador esté en seguro y se le pida que trabaje en negro. No es una cosa normal”.

Como presidente de la comisión trabajo del Senado, Castillo dijo que esta noticia lo “deja en una posición muy incómoda” porque argumentó a favor de que a los trabajadores se les otorgara una prórroga en función de que no estaban trabajando. “Si ahora aparece una denuncia pública de estas características, me siento engañado de la buena fe. Está claro que no le compete a los senadores investigar si ante cada solicitud… La solicitud argumentada del MTSS, que es con amparo del Ejecutivo, tengo que hacer fe que el Ejecutivo se está ajustando a la verdad.

Además, en Santo y Seña se informó que el secretario general del PIT-CNT, y también comunista, Marcelo Abdala, estuvo presente en la asamblea. Por eso Castillo dijo que lo “primero” que hizo al ver una síntesis del programa en el noticiero fue llamarlo. “Él niega. Me dijo que no escuchó en ningún momento que alguien planteara que trabajaran pese a estar en seguro de paro”.

Según consignó el programa, Placeres explicó en esa asamblea de agosto del año pasado que estaba haciendo gestiones para conseguir dinero a través del Bandes de Venezuela, así como de inversores privados. Asimismo, aseguró que se habían terminado las rispideces y que el Fondes apoyaría la solicitud de nuevos créditos. El Fondes nunca recuperó los US$ 11,5 millones que le prestó a la empresa.

Los trabajadores también acusaron al diputado del MPP de actitudes violentas. Uno de ellos contó que cuando quiso formar un sindicato fue amenazado por Placeres. "Yo a vos te voy a arrancar la cabeza", le dijo, según su testimonio.

El 17 de abril de 2017, Placeres fundamentó en la Cámara de Diputados a favor de la extensión del seguro de paro para Envidrio. "En cuanto a la industria del vidrio, aceptamos y creemos pertinente que se piense que es una industria mimada, no solo por los tópicos que pueden resultar comunes, como la provisión del empleo, la preservación de una fuente de trabajo, la incorporación de tecnología de punta (...) La ironía de que la industria del vidrio es mimada de la autogestión no tiene, para quien les habla, una connotación despectiva; todo lo contrario: nos tiene que llevar a la reflexión", manifestó en sala.

A su vez, el Partido Nacional anunció este jueves que ampliará la denuncia penal contra la empresa Envidrio. El dirigente nacionalista Gonzalo Mujica confirmó que presentarán los nuevos elementos en la Justicia, para incluir en la causa que ya está en la órbita penal desde mayo de 2017, y que refiere a los negocios de Uruguay con Venezuela y el manejo de recursos por parte del Fondes.



Investigadoras

El fiscal de Corte, Jorge Díaz también envió a la oficina de la Fiscalía que distribuye los casos, una copia con las actas de dos comisiones investigadoras: la que indagó en presuntas irregularidades en ASSE y la que analizó las denuncias de espionaje en democracia. En la primera, la oposición había comunicado que realizaría una denuncia penal. En la segunda, tanto el Frente Amplio como Unidad Popular anunciaron que llevarían el tema a la Justicia.