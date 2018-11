Envidrio: de la “vela al socialismo” a denuncias por trabajo irregular

Cuando fue presidente, José Mujica defendió de forma acérrima la autogestión empresarial en el entendido de que había que prenderle una “vela al socialismo”. La principal herramienta para hacerlo fue el Fondo para el Desarrollo (Fondes), un fideicomiso creado en 2012 y sustentado por el 30% de las ganancias del Banco de la República Oriental del Uruguay (Brou). En un acto en Paysandú el entonces presidente exclamó: “No estamos montando una fábrica de futuros patrones. Lo que estamos es apuntalando a compañeros que quieren mantener una fuente de trabajo, procrearla y, si es posible, dejársela a sus hijos. No con el afán de ser ricos, sino de tener un trabajo”.

Sin embargo, el Fondes parece estar más cerca de convertirse en una pesadilla que en un sueño socialista. La gestión del fideicomiso está siendo investigada en la órbita de la Fiscalía de Crimen Organizado, luego de que en mayo de 2017 los diputados nacionalistas Rodrigo Goñi y Jaime Trobo, en conjunto con el exfrenteamplista Gonzalo Mujica, presentaron una denuncia penal ante supuestas irregularidades en la forma en la que se otorgaron los préstamos del Fondes.

A través de este fideicomiso, que ahora se alió con el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), se financiaron proyectos como el de Alas Uruguay y Envidrio, por nombrar algunos de los más emblemáticos y polémicos. Envidrio –fundada en 2005 por antiguos empleados de Cristalerías del Uruguay- recibió un total de US$ 11,5 millones por parte del Fondes. El fondo, sin embargo, nunca los pudo recuperar.

Denuncias contra Envidrio

El miércoles pasado la polémica sobre el Fondes se reavivó. El programa Santo y Seña de Canal 4 emitió un informe en el que extrabajadores de Envidrio denunciaron que el diputado Daniel Placeres impulsó en una asamblea de agosto de 2017 el trabajo en negro, mientras aún regía el seguro de paro, algo prohibido por ley. Placeres, diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), formó parte de la fundación de Envidrio y, según su relato, dejó la dirección de la empresa en 2015 para asumir su banca en el Parlamento.

Aunque el legislador afirma que se deslindó de la empresa cuando asumió en Diputados, la grabación a la que accedió Santo y Seña de la asamblea de agosto de 2017 lo ubica como uno de los principales responsables de la gestión de Envidrio. La empresa recibió en agosto de este año un segundo préstamo, esta vez por parte del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), que le concedió más de US$ 1,6 millones.

A raíz de ese préstamo, los diputados blancos decidieron ampliar la denuncia de mayo de 2017. Luego del programa de Santo y Seña anunciaron que lo volverán a pedir. Por su parte, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, aseguró que citará como indagado al diputado Placeres y al director de Inefop, Eduardo Pereyra, en el marco de las supuestas irregularidades en la gestión del Fondes. Pacheco precisó que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) concluyó su investigación sobre la forma en la que se otorgaron los préstamos del Fondes.

Aunque el contenido del fallo es secreto mientras la investigación esté en presumario, según supo El Observador la junta no habría encontrado irregularidades.

En el marco político, el silencio sobre este tema reinó en el oficialismo. El senador y secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, fue uno de los pocos que se pronunció. Castillo, que fue inspector general de Trabajo, aseguró en diálogo con El Observador que si se confirma lo que denunció el programa Santo y Seña se estará ante la comisión de un delito

Desde el MPP, la vicepresidenta Lucía Topolansky miró para el costado y dijo que se trata de un problema de una “empresa privada”. Topolansky prefirió no opinar sobre el tema, que involucra a Placeres, uno de los integrantes de su sector y que ha sido señalado como muy cercano al expresidente José Mujica.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, evitó pronunciarse sobre Placeres y el MPP. En este sentido,se limitó a anunciar en una conferencia de prensa que pidió al presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Heber Galli que inicie una investigación para determinar si en Envidrio se violaron las condiciones del seguro de paro.

Las autoridades de la empresa, en tanto, emitieron un comunicado en el que desmienten los testimonios de los tres extrabajadores.La compañía asegura que no se violó el seguro de paro ya que los empleados realizaron tareas de vigilancia voluntarias, por las que no percibieron dinero. También respaldó a Placeres y anunció que tomará acciones legales contra los extrabajadores por “difamación e injurias”.

La defensa del Fondes

En una sesión de la Comisión Especial de Cooperativismo de la Cámara de Diputados, Placeres aseguró que no es un “outsider de la vida empresarial”. El 5 de noviembre, horas antes de que Santo y Seña emitiera su informe, Placeres afirmó: “¡Todos tenemos que estar contentos de que se produzca un puesto de laburo, uno!”. "¡Ojalá que Envidrio le devuelva la plata al Fondes, eso se recupere y se vuelva a apoyar otro emprendimiento! No nos hemos equivocado tanto. Pero adelantar denuncias penales no corresponde a ningún legislador en esta sala, ¡a ninguno!”, exclamó en la sesión el diputado mujiquista, según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Asimismo, agregó que los diputados que presentaron denuncias penales sobre la gestión del Fondes debían esperar a tener resultados para después “arengar”. El intercambio se dio en el marco de la visita de las autoridades del Fondes-Inacoop a la Comisión Especial de Cooperativismo, convocada por el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez.