Empleo. ¿En qué voy a trabajar si no me dan oportunidades?

Por lejos, el empleo es el tema que más les preocupa a estos jóvenes estudiantes y todos, incluso lo que ya trabajan, dijeron que el sistema no está pensado con igualdad de oportunidades para que ingresen al mercado laboral. “Me da miedo. Estoy estudiando una carrera universitaria y me da miedo que el título no sea suficiente”, dijo Julieta, y el resto asintió.

Estos jóvenes ya se enfrentaron al mercado laboral y sacaron sus conclusiones. Sienten que se educan pero que eso no es suficiente. Que buscan trabajo y no siempre califican siquiera para presentarse a un llamado. ¿Cómo tener la experiencia exigida cuando lo que buscás es un primer trabajo? ¿Cómo hacer cursos que el empleador pide –administración, computación– si apenas pueden financiarse los estudios, en la mayoría de los casos con la ayuda de sus familias?

En este video cuentan sus situaciones y hasta proponen un sistema de promoción del empleo juvenil que incentive y obligue a empleadores a contratarlos, utilizando para eso subvenciones. Piden oportunidades y proponen soluciones.

*Nota. El Observador convocó vía sus redes sociales a jóvenes primeros votantes para conformar un mesa en la que cada uno contara sus expectativas ante la elección nacional, sus puntos de vista sobre la realidad en la que viven, sus temores y aspiraciones. Luego de seleccionar un primer grupo el equipo de producción los llamó uno a uno para asegurarse de que no fueran militantes activos de ningún partido. No se les preguntó de antemano a quién votarían, pero sí durante la charla con la libertad de que cada uno respondiera si lo deseaba. Estas fueron sus respuestas.

