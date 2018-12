Empresarios piden a Vázquez que baje 20% los combustibles

A través de una carta dirigida al presidente Tabaré Vázquez, la Confederación de Cámaras Empresariales le solicitó al gobierno "una reducción de los precios de todos los combustibles del orden del 20% a partir de enero de 2019".

Los empresarios argumentan que la oportunidad es propicia dada la caída en el entorno del 40% que ha tenido el precio del petróleo Brent. "El precio de los combustibles ha evolucionado en los últimos meses reduciendo la brecha entre el precio al público y la paridad de importación calculada por Ursea. En el mes de octubre, última publicación, esta diferencia fue en promedio un 5%. En ese mes, el precio de referencia del petróleo fue US$ 81,03 el barril. No obstante, es necesario considerar que a la fecha el precio del petróleo Brent ha caído en el entorno del 40%, mientras que el tipo de cambio no ha variado sustancialmente", se señala.

Los empresarios agregan que el combustible en Uruguay sigue siendo el más caro de la región: "Por ejemplo, en el caso del gasoil, el precio de Uruguay es 22% superior al de Argentina, 28% más caro que Brasil, y 44% por encima del precio en Paraguay".

En la misiva, firmada por el presidente de la Confederación, Gerardo García Pintos, y el vicepresidente, Hebert Cagnoli, se expresa preocupación por la evolución a la baja del empleo y su reducción de calidad por problemas de subempleo, además del "número de empresas en dificultades o que cierran sus puertas".

"El sector productivo se encuentra en una encrucijada frente a los problemas de competitividad, y parte importante de ese incremento de costos refiere a los combustibles. El sobrecosto de los mismos ha sido uno de los determinantes de la pérdida de competitividad de los últimos años. Los sectores exportadores, en particular, se han visto afectados por esta dinámica de los precios de los energéticos que los ubican por encima de los precios de sus competidores", se expresa.



La Confederación está integrada por la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU), Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU), Asociación Rural del Uruguay (ARU), Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Cámara Nacional de la Alimentación (CNA), Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR), Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU), Centro de Navegación, Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este (CICE), Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Federación Rural Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga del Uruguay (ITPC), Liga de la Construcción del Uruguay, Liga de Defensa Comercial (LIDECO), Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU), Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (UNVENU)