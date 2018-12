Sigue la racha positiva para Ancap: el crudo quedó 23% por debajo de su referencia

Los precios del crudo perdieron otro 5% este jueves y echaron por tierra la leve recuperación que insinuaron el día previo, tocando sus niveles más débiles en más de un año, por preocupaciones sobre un exceso de suministro y el panorama para la demanda de energía ante el desplome de las bolsas tras una subida de las tasas de interés en Estados Unidos. Las bolsas globales se desplomaron luego de que la Reserva Federal elevó sus tasas de interés y mantuvo gran parte de su orientación para alzas adicionales por los próximos dos años, lo que arruinó las expectativas de un panorama más moderado para la política monetaria.

El West Texas Intermediate bajó US$ 2,35, o un 4,9% a un mínimo de US$ 45,82. En tanto, el Brent descendió US$ 2,89 (5,05%) a US$ 54,35 por barril. Ambos referenciales cerraron con avances el miércoles pero actualmente se ubican cerca de mínimos de más de 15 meses, un retroceso de más de 30% respecto a los máximos de varios años que tocaron a comienzos de octubre.

Tomando el valor actual del crudo Brent (de referencia para Ancap) y el cierre del tipo de cambio de este jueves ($ 32,23), el barril en pesos para Ancap tiene un costo teórico para el ente de $ 1.752, eso es un 23,4% por debajo de su paramétrica promedio vigente para el período julio-diciembre de $ 2.287,5, que asumió un tipo de cambio a $ 30,5 y un crudo a US$ 75. Hace apenas dos meses atrás la foto era la opuesta. Cuando el crudo llegó a un pico de US$ 86 por barril, el valor del Brent en pesos llegó a estar exactamente 23,4% por encima de la referencia del ente.

Si se analiza en una perspectiva de más largo plazo, en el acumulado enero-diciembre, el promedio del crudo Brent se sitúa en US$ 72 -es decir US$ 3 por debajo de la paramétrica vigente-, mientras que el tipo de cambio se ubica en $ 30,6, prácticamente en línea con la proyección que manejó Ancap para su estructura de costos de importación. Pero lo que interesa ahora es tener una aproximación sobre cuánto puede cotizar el oro negro para el arranque de 2019. De acuerdo a las últimas noticias y perspectivas que están llegando de la economía mundial, todo hace prever un escenario menos probable para un fortalecimiento del petróleo en los mercados.

El Poder Ejecutivo tiene previsto definir el ajuste de tarifas de los combustibles y el resto de los organismos públicos en el correr de la próxima semana.

Este miércoles del director de la oposición en el Directorio de Ancap, el nacionalista Diego Labat, declaró que están dadas las condiciones para que el Poder Ejecutivo apruebe una baja en la tarifa de los combustibles. El funcionario explicó que con los valores actuales del crudo Brent -este jueves el Brent cotizaba a US$ 54,5- y las proyecciones para 2019, “está todo dado para que el signo del ajuste de los combustibles sea a la baja”.

Labat indicó que para el próximo año los analistas están proyectando ahora un tipo de cambio a $ 34 en promedio. A esto hay que añadirle costos internos de Ancap como los salarios que tienen ajuste a principios de año y el Imesi que ajusta cada enero el Ministerio de Economía . “A pesar de todo ese combo con el aumento del Imesi y los salarios, las cuentas dan que se podría bajar igual”, aseguró.

En tanto, las gremiales del agro solicitaron al gobierno esta semana una rebaja del precio del gasoil de $ 8 por litro desde el próximo 1° de enero. Por medio de un comunicado, pidieron una rebaja del precio del gasoil a $ 32 por litro a partir del próximo 1° de enero (hoy sale $ 40,4) y en la misma relación para las naftas, “lo que dejaría al gobierno en igual situación fiscal a la evaluada en octubre pasado, siendo de gran alivio para el sector agropecuario y la población en general, acercando el precio de los combustibles de nuestro país con el de los países de la región”. Asimismo, también piden que se considere una rebaja en la tarifa de la energía eléctrica ya que es una variable que afecta la competitividad en “este difícil momento”.

La recuperación duró poco

"La recuperación del miércoles fue de corto aliento", dijo Xi Jiarui, analista de JLC. "La atención de los inversores pasó al deterioro de los fundamentos en los mercados del crudo, la producción en niveles récord y la falta de confianza en el compromiso de la OPEP de bajar la producción".

La OPEP y otros productores aliados acordaron este mes una reducción del bombeo por 1,2 millones de barriles de petróleo por día para apoyar los precios. Pero los recortes no empiezan a correr sino hasta enero, ante una producción cerca de niveles récord en Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita.

El ministro de Energía saudí declaró este miércoles que preveía que los inventarios petroleros se reducirían para fines del primer trimestre, aunque esa expectativa es vulnerable a factores económicos y políticos, así como a especulación.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) planea divulgar una tabla detallando las cuotas de recortes voluntarios de bombeo de sus miembros y aliados como Rusia, en un esfuerzo por apuntalar los precios, dijo el secretario general de la entidad en una carta vista por Reuters el jueves.