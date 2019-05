En Alianza advierten que hay que dar en el blanco: si Larrañaga pierde la interna, el FA gana el balotaje

Si Jorge Larrañaga pierde la interna del Partido Nacional no habrá nadie que impida la permanencia del Frente Amplio en el gobierno y, de paso, la defensa de la reforma “Vivir sin Miedo” quedará huérfana y marchará hacia el fracaso.

Ese es el panorama que los liderados por Larrañaga están pintando en las últimas apariciones públicas en las que convocan a los votantes que están más allá de las fronteras del Partido Nacional a respaldar al hombre de Paysandú puesto que, dicen, en las internas de junio se juega el resultado del balotaje de noviembre.

“Hay cambio de gobierno si ganamos (en junio) y tenemos la obligación de ganar”, dijo Larrañaga el 2 de mayo en Maroñas.

Además, desde Alianza señalan que la izquierda estaría encantada de una nueva derrota interna de Larrañaga, quien en la mayoría de las encuestas aparece en segundo lugar detrás de Luis Lacalle Pou.

“Ya van dos elecciones en las que el Frente Amplio ha hecho lo imposible para que Jorge Larrañaga no sea el candidato del Partido Nacional. Eso no puede pasar más. El Partido Nacional tiene excelentes candidatos. Pero Larrañaga es el único que le va a ganar al Frente, el único Hay que dar en el blanco: Larrañaga sí o sí”, dijo el viernes la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, en un acto realizado en Minas.

Durante una jornada de militancia organizada este sábado, algunos de los dirigentes más cercanos a Larrañaga recorrieron Montevideo y terminaron la actividad en el Expreso Pocitos en donde convocaron a los militantes a difundir el mensaje fuera de las paredes del tradicional café.

“¿Quién le puede ganar al Frente Amplio? ¿Quién puede captar a los desencantados del Frente Amplio? El único que puede hacerlo es Jorge Larrañaga”, preguntó y contestó el intendente de Colonia, Carlos Moreira.

A su vez, el diputado Pablo Abdala llamó a los votantes a “ser inteligentes” a la hora de elegir a los postulantes que seguirán en carrera en las presidenciales de octubre.

“Necesitamos un candidato que ofrezca, no solo a los blancos sino al país, la capacidad de liderar al Uruguay. Larrañaga es el que está en condiciones de ganar (el balotaje) porque va a convocar el voto de los blancos, pero también de los que no son blancos pero quieren cambiar. El 30 de junio empezamos a elegir al presidente de la república, es la primera vuelta presidencial, lo que no ocurra en junio ya no ocurrirá en octubre”, advirtió el parlamentario.

Por su lado, diputado Jorge Gandini también insistió acerca de que las elecciones del 30 de junio son una disyuntiva mucho más importantes que un comicio interno. “El candidato a presidente que el Partido Nacional elija es el que competirá con el Frente Amplio. Y el que le puede ganar al Frente, piénselo bien, el único que le puede ganar al Frente Amplio es Jorge Larrañaga. Por eso no solo los blancos tenemos que ir a votar”, dijo Gandini.

Además, sostuvo que en junio también estará en juego la suerte de la iniciativa de reforma constitucional “Vivir sin miedo” que recolectó más de 400 mil firmas y propone, entre otras cosas, la creación de una Guardia Nacional compuesta por 2.000 militares especialmente adiestrados para cumplir tareas de seguridad. Esta reforma que será plebiscitada junto a las elecciones nacionales de octubre fue impulsada por Larrañaga y no contó con el apoyo de ninguno de los otros precandidatos de la oposición.

“Para que haya reforma Jorge tiene que ser el candidato. Cuando lleguemos a octubre habrá que votar presidente pero también le tendremos que decir sí o no a la reforma constitucional. El abanderado de la reforma es Jorge, y si Jorge no está tampoco habrá reforma. Así que los que quieren que en este país haya seguridad tienen que votar al único que ha tirado ideas nuevas sobre el tema”, dijo Gandini.

En actos públicas y entrevistas, Larrañaga no ha perdido oportunidad en poner el énfasis en la importancia de las internas de junio en el entendido de que son elecciones primarias en las que se empieza a elegir presidente y no tienen marcha atrás.

“No vale decir los políticos son horrorosos, que el sistema político es muy malo, si pudiendo participar para poder elegir que políticos queremos, no se participa”, dijo Larrañaga a El Observador.

“En función de quién resulte electo en las primarias, pueden darse cruzamientos diferentes que incidan en la intención de voto en octubre y noviembre. La definición de junio es fundamental”, insistió en la diaria. “En junio hay que dar en el blanco”, puntualizó en radio Uruguay.

Los antecedentes le juegan en contra a la intención de Larrañaga de propulsar la participación de la gente en las internas instauradas tras la reforma constitucional de 1999. En los comicios internos de ese año votó el 44% de los habilitados, en 2004 participó el 46%, en 2009 el 45% y en 2014 la cifra cayó al 37%. A diferencia de las elecciones nacionales, la participación en las internas no es obligatoria.