El viernes 10 de diciembre habrá elecciones en Conaprole. En ese marco, la oficialista 1010 tiene como candidato a presidente a Gabriel Fernández, actual director de la cooperativa. A poco más de un mes de esa instancia, Fernández dialogó con El Observador sobre varios temas, como lo que el equipo de la lista 1010 propone, cómo observa a Conaprole, al sector primario y a los mercados y sobre la relación con el sindicato de trabajadores de la industria.

¿Usted tiene una doble responsabilidad, una ya firme, ser candidato por la lista 1010, y otra eventual, la de presidir a la cooperativa en la que hoy es uno de los directores.

En realidad entiendo que hay tres responsabilidades: primero, porque la lista que integro es la oficial e histórica, la que ha gobernado a la cooperativa con gran suceso y con gente que ha trascendido, los ingenieros Jorge Panizza y Álvaro Ambrois han dejado la vara muy alta y llegado el momento habrá que estar a la altura; está la responsabilidad de ganar las elecciones, porque entendemos que la lista 1010 tiene en su equipo la mayor capacidad para dirigir la cooperativa y dar certezas a los productores; y una tercera responsabilidad es lo que implicará, elecciones mediante, ejercer la presidencia y tomar las decisiones con un equipo de trabajo.

¿Cómo está hoy Conaprole?

Ha evolucionado sensiblemente. En Conaprole hay cosas por mejorar, pero se ha logrado mucho. Es la empresa que brinda el mejor precio a los productores en términos generales, recibe más del 70% de la leche que se remite, ha crecido mucho en su infraestructura industrial, es la mayor empresa exportadora de Uruguay, la primera exportadora de lácteos de América Latina y es el tercer mayor abastecedor de leche en polvo entera al mercado chino, recibió el Premio Nacional de Eficiencia Energética... y podríamos seguir mencionando logros. Todo eso hace que estar al frente de la lista 1010 para buscar que este equipo siga dirigiendo a Conaprole sea un enorme desafío.

¿Qué distingue al equipo de la 1010 que integra con Alejandro Pérez Viazzi, Daniel Laborde, Juan Parra y Carlos Félix?

Es un equipo 1010, que sigue las pautas, ninguno piensa en refundar la cooperativa, tenemos previsto seguir en una ruta de mejoramiento continuo con el objetivo fundamental de trasladar el mejor precio posible al productor, pero sin poner en riesgo a la cooperativa, que es la herramienta. Mantendremos una Conaprole de garantías, seguridad y futuro. En este equipo hay referentes de sus zonas, de todas las cuencas y extracuencas. Es un equipo de gente honesta, honrada, de bien, trabajadora, capacitada, técnicamente formada y razonablemente inteligente, no es un equipo de ilustres, es un equipo de trabajadores.

Entre los objetivos trazados, ¿cuáles destacaría?

El primero es que estamos en representación de los productores, por y para ellos. Eso no quiere decir que debamos pagar un precio de leche a cualquier costo. Debemos lograr que la cooperativa siga mejorando y el precio sea bueno consecuencia de un gobierno y administración cada vez más eficiente. Como en cada uno de nuestros predios, se mejoró mucho, pero hay que ser cada vez más eficientes, con un manejo honesto y transparente. Queremos que Conaprole siga siendo la empresa país con resultados que permitan a los productores trabajar del mejor modo, con menores ahogos financieros.

¿Cómo ven un tema sensible, el del vínculo con el sindicato de obreros de Conaprole?

Es un tema complejo. Conaprole ha tenido una relación difícil con el sindicato. Seguramente haya responsabilidades en las dos partes. Entendemos que el sindicato hace un manejo que no es bueno, no lo compartimos, hay trabajadores con la camiseta bien puesta, pero otros no. A veces no interpretamos por qué el sindicato defiende a gente que no debería o procedimientos con los que no estamos de acuerdo porque no son algo sano ni bueno para la cooperativa, para el sindicato ni para los productores. Se los he dicho, muchas veces hay estrategias del sindicato que nos llevan a un perder-perder.

¿Conaprole dispone hoy de un portafolio adecuado a lo que se exige desde los mercados?

Siempre hay que seguir innovando, dando respuestas a nuevas tendencias en el consumo en el mercado interno donde por ejemplo la gente joven busca más lo natural, también hay que crecer en el agregado de valor a la hora de exportar, brindar productos con más tecnología, que sean cada vez más especiales y menos comodities, productos con nombre y apellido para clientes que nos elijan.

¿Cómo ve al sector primario? Se remite más leche, pero se siguen dando cierres de tambos.

Venimos de años complejos y eso lo sufrimos en carne propia. Hubo últimamente un precio de la leche algo mejor, pero es cierto que los insumos subieron de forma importante. Y se respondió produciendo más, la cooperativa cerró el último ejercicio con más de 100 millones de litros más respecto al anterior. Por suerte estábamos preparados para procesar y comercializar todo. La remisión va a seguir creciendo, tal vez no a este ritmo, sí con base en una tasa de 3% anual. La dirección y las gerencias en conjunto han ido diseñando y ejecutando inversiones necesarias para industrializar toda la leche que se recibe. A veces se considera que las inversiones van en contra del precio de la leche, pero nunca se han realizado a expensas del precio de la leche, fue con base en créditos nacionales o internacionales y por tres razones: el crecimiento de la producción de leche, porque no está dentro de nuestro espíritu decirle al productor que no le podemos recibir más; por requerimientos regulatorios de clientes internacionales o del país, por ejemplo desde el punto de vista del medioambiente y eso demanda inversión; y otro punto es que hay veces en las que encontramos oportunidades de inversiones que nos permiten mejorar las capacidades y eficiencias que terminan generando mejoras a corto o mediano plazo, agregando un equipo con miras en un mercado que demanda algo puntual, o para hacer las cosas con menos mano de obra o de una manera más eficiente. Todas esas inversiones, con el tiempo, se repagan y queda el beneficio y la mejora de eficiencia termina beneficiando al productor. Es importante que el productor comprenda que esas inversiones nunca compiten con el precio de la leche, no castigan al precio de la leche, lo que termina pasando es todo lo contrario.