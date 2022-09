En defensa de los productores, Un Solo Uruguay sumó un reclamo contra el gobierno

Un Solo Uruguay (USU) sumó un reclamo contra el gobierno luego de que se anunciara el aporte por parte de los productores de hasta US$ 3 por tonelada de carnes suina y aviar faenadas, menudencias y subproductos, para apoyar el financiamiento del Plan Nacional de la Erradicación de la Mosca de la Bichera.

Los aportes, que se incluirán en el Fondo de Enfermedades Prevalentes, fueron propuestos en el artículo 165 de la Ley de Rendición de Cuentas.

“Los productores no estamos de acuerdo en aumentar los aportes. Las promesas de las campañas electorales deben incluir la financiación de las mismas y no echar mano a lo que cuadre”, indica un comunicado difundido por USU.

El gobierno está impulsando un plan para erradicar la mosca de la bichera, plaga que deja pérdidas anuales estimadas en US$ 40 millones en el sector ganadero. Se consideró que se necesitará un capital de entre US$ 46 y US$ 48 millones en total en los primeros cinco años, según informó en su momento a El Observador Pablo Perdomo, presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF); además, se necesitarán entre US$ 6 y US$ 7 millones por año para mantener las barreras en las fronteras.

"Nadie rinde cuentas"

Guillermo Franchi, vocero de USU, a propósito de cómo se financian las campañas sanitarias, dijo este martes a El Observador que "hay tasas que se crearon hace muchos años, nunca más se terminaron e incluso se incrementaron. Lo peor de todo esto es que nadie rinde cuentas. No compartimos que nadie rinda cuentas de lo que los productores pagan".

Si un fondo que se genera no se utiliza, hay dos medidas que según la mirada de los integrantes de USU se deberían adoptar: eliminarlas y devolverlas a los productores, porque "el fin fue superado por el monto de lo recaudado".

"Tuvimos una reunión con el INAC (Instituto Nacional de Carnes) y su presidente nos dijo que está sobrando plata en el INAC, pero a los productores nos siguen cobrando", mencionó a modo de ejemplo.

Según anunció, tienen prevista una reunión con Diego De Freitas, director de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y ese es uno de los temas que tratarán.

Un fideicomiso y un seguro

En la Rendición de Cuentas se planteó crear el “Fideicomiso Erradicación de la Mosca de la Bichera”, que en el ejercicio 2023 se financiará con 50,4 millones de Unidades Indexadas del Fondo de Enfermedades Prevalentes.

Hasta ahora ese fondo se nutre de tres aportes: US$ 2 por vacuno enviado a faena, US$ 2 por vacuno exportado en pie y US$ 1,50 por cada 1.000 litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras. Por los aportes por ganadería ese fondo recibe entre US$ 5 y US$ 6 millones por año, detalló Perdomo.

El artículo 165 de la ley de Rendición de Cuentas plantea modificar ese fondo creando un seguro para el control de enfermedades prevalentes en bovinos y también en suinos y aves (agregando los aportes adicionales mencionados).

Fuentes del MGAP explicaron que los nuevos aportes se deben a que actualmente no los hay desde los sectores avícola y suino que permitan hacer frente al posible ingreso de Peste Porcina Africana o Gripe Aviar al país, consignó Tardáguila Agromercados.

Recursos “para cualquier otro fin”

“En los últimos tiempos vimos cómo recursos del sector productivo se derivan para cualquier otro fin, cómo MEVIR o INC. Algunas tasas "temporales" como (el control electrónico de faenas para) la financiación de las cajas negras y la campaña contra la Brucelosis multiplicaron sus recaudaciones y se han vuelto eternas”, se indicó en el comunicado.

Días atrás USU (movimiento de productores, transportistas y otros actores vinculados al agro) había expresado su descontento con el gobierno por la baja en el precio de la nafta, que no incluyó al gasoil.