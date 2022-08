Uruguay invertirá unos US$ 50 millones en moscas esterilizadas: las lanzará desde el aire

Hay una estimación del costo que tendrá la ejecución del Plan Nacional de Erradicación de la Mosca de la Bichera: demandará entre US$ 46 y US$ 48 millones en total en los primeros cinco años. Posteriormente, el mantenimiento de las barreras en las fronteras tendrá un costo de entre US$ 6 y US$ 7 millones por año.

Los datos fueron informados a El Observador por Pablo Perdomo, presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF). El plan, por el que se dispersarán entre 25 y 30 millones de moscas estériles por semana para erradicar los daños causados por el gusano barrenador del ganado (adversidad popularmente llamada "mosca de la bichera"), comenzará en setiembre de 2023 según lo anunciado por las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Si bien no está decidida la forma de financiamiento de esta campaña sanitaria, las gremiales de productores integrantes de Campo Unido, junto al MGAP, manejan la posibilidad de que el dinero provenga del denominado Fondo de Enfermedades Prevalentes. Perdomo explicó que el dinero de ese fondo a utilizarse provendrá de los aportes al “fondo carne”, que se alimenta de aportes privados de US$ 2 por animal enviado a faena o exportado en pie. El Fondo de Enfermedades Prevalentes, según la ley 19.300, se nutre de tres fuentes de aportes: US$ 2 por vacuno enviado a faena, US$ 2 por vacuno exportado en pie (ambos conforman el "fondo carne" mencionado por Perdomo), y US$ 1,50 por cada 1.000 litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras. Por los aportes por ganadería ese fondo recibe entre US$ 5 y US$ 6 millones por año, indicó Perdomo. Según dijo, el tema está “bastante avanzado”, aunque uno de los aspectos a definir es cómo hacer que ese fondo no se vea disminuido “más de lo aceptable” en el quinto año de campaña sanitaria. Martín Uría, presidente de la Federación Rural, dijo en Valor Agregado, en Radio Carve, que no se aumentarán las tasas de aporte de los productores para financiar este proyecto, y destacó que algo positivo es que no se generarán tasas sobre los equinos u ovinos para financiar esta iniciativa. COPEG Los productores ganaderos financiarán la campaña sanitaria. Moscas panameñas Uruguay comprará pupas de moscas esterilizadas y las traerá desde Panamá en estado de dormancia. Una vez lleguen a territorio nacional serán “revividas” en laboratorios a través de un procedimiento con el que se las expondrá a temperatura ambiente. Las moscas se le comprarán a la única empresa en el mundo que produce ese tipo de insectos, la Comisión Panamá Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg). La misma cuenta con una planta en Panamá –que una delegación uruguaya de productores y representantes del gobierno visitó recientemente–. Esa planta tiene la capacidad de producir 100 millones de moscas al año. Con la introducción de estas moscas estériles a Uruguay se espera poder disminuir la población de un insecto que genera grandes pérdidas económicas en el sector ganadero (estimadas en unos US$ 40 millones al año). La dispersión de las moscas se hará de sur a norte con aviones y una máquina que dosificará la cantidad de ejemplares a soltar por milla náutica, con base en un software especial. Leé también Antes que llegue a las carnicerías, Mattos probó el asado brasileño barato