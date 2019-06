En el Partido Nacional "todos van a apoyar al que gane", aseguró Argimón

La presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, aseguró que los cuatro precandidatos blancos que no triunfen en las elecciones internas apoyarán al ganador. "Todos van a estar apoyando al que gane. Ya lo hablé con cada uno de ellos. Estoy segura, no tengo la más mínima duda”, afirmó este domingo a la salida del acto de cierre del precandidato Juan Sartori, según consignó El País.

El precandidato Enrique Antía había dicho en el programa Quién es Quién de Diamante FM que si Sartori fuera candidato no lo votaría en la convención del Partido Nacional, porque no cree que sus propuestas sean “financiables”. “Yo tengo mis dudas de que lo vote en octubre”, agregó. La Constitución de la República prevé que si en las internas partidarias no hay un ganador que logre el 40% de los votos con una ventaja de por lo menos 10% con el segundo, la elección debe resolverse mediante una votación del órgano deliberativo del partido, en este caso, la convención nacional.

La llegada de Sartori a la política nacional a fines de 2018 revolucionó la interna blanca. En medio año, el empresario logró posicionarse en el segundo lugar en intención de voto dentro del Partido Nacional.

La tensión quedó de manifiesto el 16 de junio, en el acto conmemorativo del regreso de Wilson Ferreira Aldunate del exilio, en el Puerto de Montevideo. Allí, el diputado Pablo Iturralde empujó a Sartori para evitar que el empresario quedara al lado del precandidato Enrique Antía.

El diputado Pablo Abdala le estrechó la mano al empresario y le dijo: “Realmente me da mucha lástima todo lo que está haciendo porque está comprometiendo la suerte del partido”. Sartori con una sonrisa en el rostro le dijo que él creía estar sumando y trabajando mucho por el partido, a lo que Abdala le respondió con un repetido "no lo creo".

Jorge Larañaga, en tanto, publicó una dura editorial en la que sostuvo que "Sartori se dice blanco pero no se comporta como tal", que utiliza "publicidad mentirosa y abusiva" y que tiene una "mecánica corrupta de hacer política".

Sin embargo, este domingo la presidenta del directorio le restó importancia a la tensión que hay entre Sartori, el resto de los precandidatos y sus respectivos sectores. “Las internas de los partidos tienen mucho de pasionales. Cada precandidato hizo campaña como quiso, la desarrolló de acuerdo a su estrategia y ahora la gente decide. Todos estuvieron haciendo lo que querían hacer, mostrando sus proyectos y sus ideas. Ahora elige la gente, es lo lindo de las elecciones internas”, aseguró.

A su vez, Argimón explicó que como presidenta del directorio está "acompañando a todos los precandidatos cuando cierran actividades o hacen actividades especiales, que para ellos son importantes". "Vine a saludarlo a él y al resto de la gente”, afirmó al salir del acto de cierre de la campaña de Sartori, en el faro de Punta Carretas.