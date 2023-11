En plena crisis política y tras renunciar a su cargo, Bustillo declara ante Fiscalía por entrega del pasaporte a Marset

En medio de la crisis política que desembocó en su renuncia a la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, el excanciller Francisco Bustillo declarará este viernes ante el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, por la emisión del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba preso en Emiratos Árabes.

El exjerarca ha estado en las últimas horas reunido con su abogado Gonzalo Fernández, quien ocupó varios puestos de autoridad –incluida la Cancillería– durante el primer gobierno del Frente Amplio.

Su declaración se centrará exclusivamente en el trámite que llevó a la entrega del pasaporte y no en el episodio vinculado a los audios aportados por la exvicecanciller Carolina Ache durante sus declaraciones, dado que el propio fiscal Machado derivó ese caso a la Fiscalía de Corte para no distraerse de la investigación en curso. Machado evaluó que esos hechos no guardan relación con la emisión del pasaporte a Marset y consideró que otro fiscal debe indagarlo ante la apariencia de hechos delictivos.

Por esta misma causa ya han declarado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel, la exvicecanciller Carolina Ache, la exdirectora general de Consulares, Pauline Davies, la excónsul en Emiratos Árabes Unidos, Fiorella Prado y el embajador Álvaro Ceriani.

En su carta de renuncia a la Cancillería, Francisco Bustillo afirmó que "no hubo nada ilegal en la tramitación del pasaporte" e insistió no tener "participación ni conocimiento alguno". "Por supuesto, tampoco mentí o me aparté de la verdad en la interpelación parlamentaria", aseguró y remarcó que la exvicecanciller Ache "descontextualizó conversaciones y obró de mala fe".

"Las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haberle presentado la inmediata renuncia al señor presidente. Después que declare ante el Ministerio Público, estaré a disposición de los medios para echar luz sobre la veracidad de lo actuado y sobre el distorsionado relato que se ha brindado", anunció.

Bustillo agregó: "Para aventar toda suspicacia que como jerarca pudiera ejercer cierta injerencia sobre terceros, amparado en las prerrogativas del cargo, me permito informar que es tal mi tranquilidad, he presentado la renuncia respectiva".

En los audios divulgados por la defensa de Ache, encabezada por el exfiscal de Corte Jorge Díaz, Bustillo le dijo a ella el 14 de noviembre del 2022 –a seis días de que la Justicia hubiera obligado al gobierno a entregar al Frente Amplio una copia de la investigación administrativa de la cartera– que "aguante" a ver si podían "enderezar" la cuestión que era "un desastre".

—Ya tengo todo casi preparado para mañana, para presentar. Y ta —le dijo Ache ese día.

—Aguantá. Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Dejame que hable con (el encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos) Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa, que por lo menos, viste, no guaranguee con las preguntas. Vos me dijiste que te mandó dos mails, que mande un tercero y que no sea tan incisivo, no sé. Que nos dé una salida para evitar dar los whatsapps.¿Eh?

—Yo creo que no hay manera de sacar esos whatsapps.

—Bueno, por eso, por eso te digo. Busquemos la vuelta, viste, para que no tengas que mandar eso. Porque ahí te dejan repegada al cuete, al cuete.

—Más al Ministerio del Interior, me parece.

—Totalmente. Totalmente. Totalmente. Pero por eso, dejame hablar con Mata a ver si hay algún tipo de forma para que él pueda hablar con la tipa e incidir para que, bueno, ta. Te pidió dos veces y, bueno, no sé, que le busque la vuelta, que te lo pida por tercera y con una salida, ¿viste? Que te pida, no sé, no sé, se me ocurre a mí, las comunicaciones, así en forma genérica y que ahí te haga una salida. No sé.

—Claro, pero después, esto mismo me lo va a pedir la Fiscalía.

—Está bien, pero eso es otro cantar. Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola y llevándola.

En otra conversación, Bustillo le dijo a la exvicecanciller: "Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. Estoy imaginando, viste, escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular… Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste?".

Durante su comparecencia esta semana, tanto Heber como Maciel insistieron en que demorar la entrega del pasaporte habría constituido un delito de abuso de funciones. Los funcionarios de Cancillería, en tanto, manifestaron su sorpresa con la celeridad con la que fue entregado el documento una vez que estuvo autorizado.