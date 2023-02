En Polonia, dos hospitales se negaron a practicarle el aborto a una adolescente violada

Una adolescente de 14 años fue violada por su tío y quedó embarazada en la región polaca de Podlaskie, al norte del país. Pese a que la adolescente, que padece de discapacidad mental, tenía confirmación por escrito del Ministerio Público sobre el origen delictivo de su embarazo, lo que le daba derecho a un aborto legal, dos hospitales de la región se negaron a realizar el procedimiento de terminación.

La provincia de Podlaskie en la frontera con Bielorrusia es un bastión del conservador Partido Ley y Justicia (PiS), de derecha, que ha estado en el poder en Polonia desde 2015.

La revista Polityka informó que los médicos invocaron la “cláusula de conciencia” como justificación de su negativa, ya que la restrictiva ley de aborto en Polonia permite a los profesionales negarse a realizar un aborto si va en contra de sus creencias religiosas y esto fue lo que sucedió en este caso. El hospital rechazó a la niña y a su tía, diciéndoles que se fueran, desinteresándose por su suerte. “No es nuestro problema”, les dijeron.

Pero de acuerdo con las reglas, un médico que se niega a realizar un aborto debe nombrar a otro médico que pueda hacerse cargo del procedimiento. La cláusula de conciencia sólo puede ser invocada por particulares, no puede aplicarse a todo un hospital, lo que fue ignorado, según informa Polityka.

Finalmente, la niña y su tía se dirigieron a la Fundación para la mujer y la Planificación Familiar (FEDERA), que consiguió un lugar en la capital Varsovia donde pudieron realizar la intervención exitosamente.

La directora de la Fundación, Krystyna Kacpura no dio detalles sobre la identidad o las circunstancias familiares de la niña, solamente dijo que su familia vive en una pequeña comunidad y no quiere publicidad para no ser blanco de ataques por sectores antiabortistas.

Kacpura les pidió a las autoridades que examinen la situación en todos los hospitales de la región y criticó el hecho de que la profesión médica se haya vuelto "política". “En lugar de cuidar la salud de los pacientes, los médicos se esconden detrás de la cláusula de conciencia y la ley”, dijo en declaraciones al diario Gazeta Wyborcza.

Por su parte, el ministro de salud polaco, Adam Niedzielski, también intervino en el tema y manifestó que “estamos horrorizados por este caso, aquí nuestra respuesta es inequívoca”, les dijo a los periodistas y describió la lucha de la niña para abortar como “inaceptable”. Niedzielski anunció también que habría una investigación sobre el caso.

Katarzyna Kotula, del partido liberal de izquierda Wiosna (Primavera) dijo que “la cláusula de conciencia que utilizan muchos médicos para evitar un posible enjuiciamiento, es bárbara e inhumana y debe ser abolida.

Y la política de centroizquierda Barbara Nowacka de la Coalición Cívica (KO) anunció en el Sejm (el parlamento polaco) que la oposición presentaría un proyecto de ley para abolir la "cláusula de conciencia".

En 2020, el tribunal constitucional de Polonia declaró ilegal abortar fetos con malformaciones graves, allanando el camino para el fortalecimiento de la ya muy restrictiva ley del aborto. En la actualidad, la terminación sólo es legal si el embarazo es el resultado de una violación o si la vida de la madre está en peligro. En la práctica, incluso estas excepciones no siempre se observan, ya que los médicos afirman que sus convicciones religiosas les impiden realizar abortos. Si realizan un procedimiento ilegal, enfrentan la posibilidad de hasta tres años de cárcel.

Tras las nuevas normativas de la ley del aborto, el número de terminaciones oficiales bajó de 1.076 en 2020 a 107 al año siguiente. FEDERA, sin embargo, afirma que cada año se realizan 150.000 intervenciones fuera del sistema oficial. "Ningún sistema restrictivo puede impedir que las mujeres aborten si están decididas a interrumpir el embarazo", dice su directora Kacpura. "La única pregunta es si lo hacen en condiciones seguras o no tan seguras".

Sin embargo, la línea dura del movimiento pro-vida de Polonia no está satisfecha con la estricta ley de aborto que está en vigor. Su líder, Kaja Godek, quiere prohibir además toda información sobre opciones de aborto. Un proyecto de ley firmado por 150.000 personas -que lleva por título “El aborto es un asesinato”- propone que la producción y difusión de dicha información sea sancionada con dos años de prisión.

(Con información de agencias)