En qué coincidió Larrañaga con el PIT-CNT y en qué no

El precandidato a la Presidencia Jorge Larrañaga y una delegación del Partido Nacional se reunieron con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT este miércoles para "dar un puntapié a todo lo que refiera al tema del empleo e insertarlo en la agenda de discusión".

A la salida del encuentro en la sede de la central sindical, Larrañaga explicó que algunos de los temas abordados fueron el empleo, la defensa del trabajo y de la producción "a través de determinados instrumentos que vinculen al Consejo de Salarios como negociación colectiva". También se abordó la productividad como herramienta "para apuntar a neutralizar todo lo que supone la revolución tecnológica, la robotización y la inteligencia artificial".

Según el senador, estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demuestran que se van a perder "millones" de puestos de trabajo y, como "Uruguay no es una isla", considera que este es un tema actual.

El precandidato nacionalista reconoció que hubo coincidencias y discrepancias en la reunión —que duró casi dos horas—, pero prefirió resaltar los puntos de encuentro. "El diálogo no es una foto, no se puede adoptar en un día: es una actitud de cómo llevar adelante la actividad política", defendió.

La principal coincidencia fue que el empleo debe ser uno de los "grandes temas" de la campaña electoral. Cómo es defendido el trabajo, cómo se generan desarrollo e inversión para poder protegerlo, las condiciones laborales, la discusión de la productividad y su incentivo a través de, por ejemplo, la baja o no pago del IRPF del salario por productividad, son temas que preocupan al PIT-CNT y a Larrañaga por igual, aseguró.

Por el contrario, la ocupación de los lugares de trabajo y el "proceso de desgravación muy fuerte a una multinacional" cuando "no hay esa misma desgravación para emprendimientos vinculados al sector agropecuario" fueron puntos de desencuentro, explicó el precandidato.

"Me quiero quedar en los puntos de entendimiento que buscan preservar un ámbito que me parece que tiene que ser enriquecido por el sistema político, por las organizaciones sociales y los actores empresariales, de manera de poder construir respuestas", subrayó. Los desafíos, a su entender, son la inclusión, distribución y buena calidad del trabajo, así como la no precarización y terciarización del empleo.

¿Cuál sería la primera política que desarrollaría si asumiera la Presidencia? "No hay una, hay muchísimas", aseguró. Como ejemplo mencionó la posibilidad de impulsar políticas de desgravación para generar inversión, desarrollo y empleo, y el énfasis en la formación y la educación "como sistema integrado de protección del trabajo". Esto, a su entender, será "vital" cuando se presenten situaciones en que el empleado tenga que adaptarse a "los desafíos que suponen las rotaciones del trabajo".

El precandidato anunció que se reunirá este martes con la Cámara de Comercio, el miércoles con las cámaras empresariales y antes de las vacaciones de turismo la Fundación Wilson Ferreira Aldunate expondrá sobre el empleo en el Parlamento.