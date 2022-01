¿En qué está la obra millonaria de infraestructura que UTE otorgó a una estatal china?

Tras la firma concretada en mayo pasado, se prevé que en marzo próximo la empresa estatal China Machinery Engineering Corporation (CMEC) comience la construcción del cierre del anillo de trasmisión del norte, una línea de 500 kV que unirá Tacuarembó con Salto. Es una inversión millonaria y clave para el sistema de interconexión nacional.

En diálogo con El Observador, la presidente de UTE, Silvia Emaldi, explicó que a las reuniones técnicas que hay con los expertos chinos que ya están en el país, se suman reuniones mensuales de coordinación y seguimiento que ella misma está encabezando. Según relató, la empresa adjudicataria ya está fabricando algunos de los insumos que se necesitarán, como torres y transformadores , por ejemplo, y que empezarán a llegar al país próximamente para poner en marcha la obra civil.

El proyecto que demandará casi tres años de trabajo y se prevé esté operativo en enero de 2025, se desarrollará a través de un fideicomiso financiero constituido por UTE, con República Afisa como entidad fiduciaria, y tiene un costo total de unos U$S 207 millones. Un 15% del capital (US$ 35 millones) saldrán directamente de la caja de UTE. En tanto se prevé realizar una emisión de Obligaciones Negociables en Unidades Indexadas (UI) por el equivalente a US$ 85 millones. Esa operación espera por la autorización del Banco Central (BCU) y se estima que podría concretarse en el correr de marzo.

Los restantes US$ 87 millones saldrán del financiamiento otorgado por BID Invest, miembro del grupo BID. Una particularidad es que con este proyecto BID Invest lanzará en Uruguay el primer certificado para líneas de transmisión verde a nivel mundial. Una línea de transmisión verde es una estructura de transporte de energía que proviene de fuentes renovables, en este caso eólica, hídrica, solar, y biomasa. El certificado evalúa las líneas de transmisión según sus impactos ambientales y su aporte a la mitigación del cambio climático.

La obra del anillo

La línea de alta tensión se compone de dos tramos: una que irá desde Tacuarembó y bajará hasta Chamberlain próximo a Paso de los Toros; y otro tramo entre Chamberlain y Salto Grande. Su trazado cubrirá una distancia de aproximadamente 365 kilómetros.

Los dos tramos se conectarán a través de la estación a ser construida en esa localidad de Tacuarembó. Asimismo, en la subestación de Chamberlain se conectarán líneas que permitirán el enlace con la nueva planta de UPM, la que además de producir celulosa, generará energía renovable e inyectará parte de lo generado al Sistema Eléctrico Nacional a partir del 2025. También se incluyen dos líneas de 150 kV que conectarán la estación Chamberlain con las líneas existentes entre Rincón del Bonete y el Parque Eólico Palmatir. El proyecto complementa a la línea de transmisión que ya existe entre Melo y Tacuarembó

¿Qué importancia tiene el cierre del anillo? Una red de trasmisión puede ser radial o anillada. En una red radial, la energía eléctrica tiene un solo camino para llegar a destino. En un anillo hay al menos dos caminos por los cuales transita la energía, por lo cual si hay una falla en una vía, queda la otra y el usuario no sufre interrupción. Su realización busca primero reducir los riesgos de interrupciones en el servicio, y también aumentar las posibilidades de intercambio regional.

Mano de obra nacional

Será la obra de infraestructura más grande realizada en el país por una empresa china hasta el momento. Cuando el proyecto fue adjudicado el año pasado tras una licitación internacional, las empresas locales que habían participado del llamado plantearon dudas. Uno de los puntos que llamó la atención fueron los precios manejados por la ganadora. La estatal china CMEC presentó una oferta US$ 30 millones inferior a la del consorcio español-uruguayo Elecnor-Saceem que terminó en el segundo lugar.

Consultado sobre este punto, Emaldi reiteró que la firma “tiene que cumplir el contrato con lo solicitado y con los precios ofertados. Eso está claro desde siempre”. Según supo El Observador, la empresa china está en negociaciones con empresas locales para poder cumplir con un requisito clave, que el 80% de la mano de obra sea de origen nacional. La obra empleará alrededor de 1.000 personas. En caso de no cumplirse la exigencia de mano de obra local, se prevén penalizaciones “altas” sobre el precio del contrato.