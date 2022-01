Ola de calor provoca fuerte aumento en venta de aires acondicionados

El pasado 14 de enero, los 44 grados de temperatura que se sintieron en el departamento de Florida marcaron un récord histórico en el país. Desde 1943 el termómetro no alcanzaba una temperatura tan alta y aunque con el correr de los días la ola de calor parece haberse atenuado, las sensaciones térmicas propias del verano no dan tregua. Esto se ha convertido en una buena noticia para las empresas que comercializan aires acondicionados, como es el caso de Dobarro & Pichel y Tienda Inglesa.

En lo que va de 2022, en comparación con años anteriores, la empresa Dobarro & Pichel experimentó un incremento del 25% en las ventas de sus equipos. En este sentido, el director de la empresa, Gerardo Dobarro, aseguró que la comercialización de equipos residenciales se vio favorecida por la pandemia ya que, al quedarse más tiempo en casa, muchos de sus clientes optaron por comprar equipos para sectores de sus casas que no estaban acondicionados o renovarlos por otros de tecnología más moderna.

Por su parte, la gerenta comercial Non Food de Tienda Inglesa, Maria Eugenia Zorrilla, destacó que entre fines del 2021 e inicios del 2022 se registró un buen volumen de venta para la categoría de ventilación y aires acondicionados. Tanto es así que en el total de sucursales del país se ha vendido más del doble en unidades en comparación con el mismo período del año pasado.

Según Zorrilla, existen dos motivos fundamentales que explican este crecimiento. "Por un lado, el efecto turismo y residentes regionales que volvieron este año y reabrieron luego de mucho tiempo sus hogares con necesidades de reacondicionamiento, esto generó un efecto de recompra de muchos productos del hogar, entre ellos de ventilación. “A esto se suman las olas de calor intensas en la primera quincena de enero, que el año pasado se dieron hacia final del mes. Si se observa la última semana de diciembre y la primera quincena de enero, se registró un promedio de temperaturas máximas de 2 ó 3 grados por encima del año pasado”, argumentó la gerenta de Tienda Inglesa.

En tanto, Gerardo Dobarro, afirmó además que este boom en las ventas estuvo acompañado por un incremento en los precios originado por aumentos en las materias primas y en los fletes. En este sentido, los equipos más demandados por su clientela son los dos extremos en la escala de precios. “Los más vendidos por nuestra empresa fueron los de tecnología inverter, más eficientes y con mejores prestaciones y, por otro lado, los más económicos clase C, tecnología on/off”. Los inveter clase A rondan los US$ 500 y los más económicos se pueden adquirir por US$ 390, ambos valores con IVA incluido.

Desde Tienda Inglesa aseveraron a Café & Negocios que un aire acondicionado de 9000 BTU tiene un precio de base que oscila entre US$300 y US$350 y puede alcanzar los US$550, según su marca y características; mientras que los de 12000 BTU presentan un precio base de US$400.

Los más demandados en este segmento, según Zorrilla, fueron los de12000 BTU; contamos con una excelente propuesta de Aires EcoSystem con respaldo Tienda Inglesa, a un precio muy competitivo en plaza que condicionó este resultado. En segundo lugar los de 9000 BTU misma marca.

“Sin lugar a dudas el aire acondicionado está pasando a ser algo cada vez más imprescindible , ya que debido a los cambios climáticos , sigue siendo la única forma de acondicionar los ambientes en verano y la más económica y eficiente para el invierno”, subrayó Dobarro.



Con ventilador

Según señaló María Eugenia Zorrilla, en Tienda Inglesa se registró también un récord de venta de ventiladores este año, por las mismas causas comentadas inicialmente. Asimismo, los ventiladores según marca y contraprestaciones tienen un punto de precio inicial muy bajo, por lo que la variedad de oferta, producto y precio ayudó a que el cliente encontrara siempre lo que buscaba.