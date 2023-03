En su congreso, el MPP oficializó la precandidatura de Yamandú Orsi

El Movimiento de Participación Popular (MPP) oficializó la precandidatura a la Presidencia del actual intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

La decisión respecto a las elecciones presidenciales de 2024 tuvo lugar este domingo en el segundo día del congreso 11º del sector frenteamplista.

"Hoy nos enfrentamos a un gran desafío, que es sacar a este gobierno en las elecciones nacionales del 2024, porque nos duele lo que vemos, nos duele que haya gente que queda rezagada", dijo el intendente en el congreso, según consignó la cuenta de Twitter del MPP.

Twitter del MPP Orsi durante su discurso en el congreso del MPP

El pasado sábado 11, la Vertiente Artiguista, –el sector del Frente Amplio que tiene entre sus filas a Fernando Pereira, Mariano Arana, Enrique Rubio, entre otros–, había decidido apoyar a Yamandú Orsi como precandidato a la Presidencia en las próximas elecciones internas de 2024.

El expresidente José Mujica, histórico dirigente del MPP, en varias ocasiones ha manifestado su apoyo a Orsi.

"Yo creo que Orsi va más allá del MPP, lleva muchos años en la Intendencia de Canelones y tiene su propia personalidad. El MPP lo va a apoyar, pero Orsi está más allá del MPP. Es más abierto, tiene menos ladrillo", dijo en entrevista con El Observador en noviembre de 2022.

En esa ocasión, Mujica se refirió a las diferencias entre el intendente de Canelones, y su correligionaria, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

"Me parece que Orsi pega más con lo que es el Uruguay, sobre todo con el interior, porque Canelones es como un Uruguay chiquito. Tiene todo lo que tiene el Uruguay condensado. Son muchos años que está ahí, primero con Carámbula y ahora. Ha agarrado un oficio de entender al Uruguay", sostuvo.

En la última encuesta de Cifra, respecto a cuál preferiría la población uruguaya que fuera presidente en el próximo período, Orsi fue el favorito de los entrevistados.

El actual intendente de Canelones acumuló un 20% de favoritismo entre la población encuestada, bastante alejado del segundo puesto: Carolina Cosse, y del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, ambos con 9%.

De todas formas, la gran mayoría de la población (37%) respondió que aún no sabe quién podría ser el próximo presidente.

El propio Orsi ya había dicho en Posdata, el ciclo de entrevistas de El Observador, que se estaba "preparando" para ser presidente.

"Yo creo que nunca terminás de prepararte. ¿Por qué lo digo así? A mí cuando en la última elección me plantearon si yo quería ir a la interna que fueron cuatro candidatos, dije que sí. Duré diez días. Al día 10 dije que no, no estaba pronto. No es que tengas que asistir a clase, pero sí empezar a hablar de otras cosas y aprender otras cosas y a moverte de otra forma", dijo el intendente.

"Uno tiene que prepararse, tiene que aprontarse. Siento y entiendo que estoy navegando en otras aguas, en la cancha grande y eso lo empecé a hacer hace unos años. Y tenés que tener que moverte mucho, tenés que moverte en Uruguay y entender cosas que pasan afuera, entrar hablar con otro sector del país que de repente no está en Canelones o está en una población muy chica. Todo eso implica empezar a prepararte en el mismo momento que, además, estás gestionando", continuó.