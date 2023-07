En venta y alquiler: ¿cuánto valen los apartamentos más buscados en Montevideo?

Desde el primero al segundo trimestre de 2023, los alquileres de apartamentos en Montevideo aumentaron en promedio $1.000, según el reporte más reciente sobre propiedades que elaboró la plataforma de ventas Mercado Libre, que evaluó los resultados del período comprendido entre abril y junio. Este aumento se da en un contexto de suba de las rentas sostenidas desde enero de 2021, especificó el análisis.

Prácticamente la mitad (46,6%) de las búsquedas para alquileres y ventas de apartamentos en Montevideo son de un dormitorio, detalló ese reporte. Este dato coinicide también con el último reporte de InfoCasas —otra de las plataformas más relevantes del rubro—. Según ese e-commerce especializado en bienes raíces, el 23% de los clientes interesados en propiedades lo hizo específicamente por monoambientes, mientras que el 44% se interesó por apartamentos de un dormitorio; el 26% por el de 2 dormitorios; y el 7% por los de 3.

Tanto los datos de InfoCasas como los de Mercado Libre reflejan que Pocitos es el barrio capitalino que sigue generando más interés en el mercado inmobiliario de la capital. Según InfoCasas, además, tanto ese barrio como Cordón vienen registrando un dinamismo en alquileres y ventas en el último tiempo. Esta tendencia se explica en buena medida, por la Ley de Viviendas Promovidas, detallaron.

A su vez, se destacó a El Pinar, que se consolidó como la zona con más búsquedas en Ciudad de la Costa (24,5%), añadió el análisis de Mercado Libre. Solymar quedó en el segundo lugar (17,4%). En este sentido, "Canelones crece en nuevos proyectos y en demanda de residencias, al tiempo que Maldonado mantiene su actividad", expresaron desde InfoCasas.

El precio de alquilar

Según los datos de Mercado Libre, en lo que refiere al costo por metro cuadrado de alquiler de casas en Montevideo, se verificó un aumento sostenido entre octubre de 2022 (cuando el precio estaba en $ 35.521) y abril de 2023 (cuando se posicionó en $ 40.821).

Estos precios, sin embargo, están muy por debajo del pico de $ 62.062 que se observó en el último trimestre de 2019 o el de $ 45.879 que se registró en el segundo trimestre de 2021.

En el caso de alquileres de apartamentos, el informe revela que el valor por metro cuadrado se mantuvo muy estable desde enero de 2019 hasta abril de 2023. En este último trimestre registró su máximo histórico de $ 25.784 por metro cuadrado promedio.

Además, se observa que Carrasco tiene el promedio más alto en costo de alquileres en Montevideo con $ 87.485, seguido de Punta Gorda ($ 72.333), Puerto del Buceo ($ 64.373), Villa Biarritz ($ 49.174), Punta Carretas ($ 49.952) y Pocitos ($ 32.777).

Piedras Blancas, en tanto, es el barrio capitalino más barato para alquilar, con un precio promedio de $ 11.327. Nuevo París ($ 12.684) y Cerro ($ 13.187) también se ubican entre las zonas más económicas para la renta de inmuebles en la capital.

A la venta

El precio promedio del metro cuadrado (m2) para venta de apartamentos en Montevideo es de U$S 3.016. Este índice se ha mantenido estable con escasas variaciones en el último año. En tanto, el precio del metro cuadrado de las casas se ubicó en US$ 1.669 en abril de este año.

Puerto del Buceo, Carrasco, Villa Biarritz, Punta Gorda, Punta Carretas y Pocitos son las zonas mejor valuadas para comprar, según la plataforma.

El metro cuadrado de venta en Puerto del Buceo es el más caro de Montevideo (US$ 4.097) en el segundo trimestre de este año 2023, por encima de Carrasco (US$ 4.007), de Villa Biarritz (US$ 3.916), Punta Gorda (US$ 3,877) y Punta Carretas (US$ 3.821). Pocitos Nuevo (US$ 3.543) se ubica por encima de Pocitos (US$ 3.348) en costo por metro cuadrado.

Por otro lado, los barrios más económicos para comprar son Cerro (US$ 917), Nuevo París (US$ 923), Piedras Blancas (US$ 969), Colón (US$ 984) y La Teja (US$ 1.042).

Sobre la oferta

Por último, el reporte indicó que, del total de la oferta del sitio en Uruguay, el 74% de las propiedades ofrecidas corresponden a venta, el 11% se encuentran disponibles para el alquiler y 15% al alquiler temporario.