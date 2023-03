Entre tanto lío y protestas con Peñarol, Ruglio se enterneció con una foto especial de su nieta

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, salió sin molestias y sin protestas hacia los árbitros esta vez, del Estadio Campeón del Siglo, luego del empate 2-2 entre su club y Montevideo City Torque por la fecha 6 del Torneo Apertura.

"No hay nada para reprochar al equipo. Está siendo regular y sabe a lo que juega", dijo el presidente carbonero a la salida del escenario mirasol.

Ruglio ha tenido unas semanas con mucho trabajo y movimiento.

Primero, con las elecciones a presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en las que apoyó a Pablo Ferrari -quien finalmente, no se presentó- y Peñarol no concurrió a votar -como no lo hicieron los demás clubes que apoyaban a este candidato-. Estuvo en contra de la reelección de Ignacio Alonso, la que finalmente se dio.

Luego, criticó el desempeño de los árbitros en distintos partidos.

La última vez que lo hizo, fue este mismo sábado cuando su jugaba su archirrival, Nacional, ante Boston River.

Como consignó Referí, tanto él como el secretario del club carbonero, Evaristo González, y el dirigente Jorge Nirenberg, salieron con todo en contra de un penal muy polémico que le pitaron a Alfonso Trezza con el partido aún 0-0.

"Cuando lo injusto, impune y desleal se vuelve normal, la gente ya pierde la capacidad de asombro", comenzó escribiendo Ruglio en su estado de Whatsapp.

Y agregó: "Me genera la misma rabia que a todos los que me escriben fin de semana a fin de semana y año tras año. Siempre es para el mismo lado, ya no cuidan ni las formas".

María Clara, la nieta de Ignacio Ruglio, besando el escudo de la camiseta de Peñarol, con poco más de un año de vida

"Peñarol está dando pelea y la va a seguir dando porque para terminar con esto hay que barrer con todo, incluso con quienes ayudaron a que esta gente tenga el poder que tiene hoy", añadió.

Según Ruglio, “cuando el poder cree que es impune es el día que empieza su final y ese final va a llegar. Peñarol es más grande que todos ellos juntos".

Este domingo, luego de tantas idas y vueltas, más allá de que los aurinegros había dejado dos puntos por el camino, aunque mantuvo la punta del Torneo Apertura, Ruglio subió a su estado de Whatsapp una foto distinta.

Mostró a su nieta María Clara, que hace poco cumplió un año, besando el escudo de Peñarol. "Amor por los colores: 'Peñarol es mi estilo de vida'", escribió el presidente carbonero.