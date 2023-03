La bronca de un dirigente de Peñarol hacia Andrés Cunha por el penal que le pitaron a Nacional

Iban 34 minutos del partido entre Nacional y Boston River jugado este sábado en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Apertura.

El encuentro estaba cerrado y aún estaba 0-0, por lo que a los tricolores se le complicaba llegar al arco rival.

Alfonso Trezza la tiró larga y ganó en velocidad. El golero Santiago Silva salió a cortar, el delantero tricolor se cayó en el área y De Armas sancionó penal.

Tras la revisión del VAR que estaba a cargo de Andrés Cunha, se confirmó el fallo de De Armas, aunque la imagen no muestra nítidamente que hubo falta de Silva contra Trezza.

Finalmente, con ese penal, Nacional se puso en ventaja y abrió un partido que estaba complicado.

El dirigente de Peñarol, Jorge Nirenberg, poco después de pitado ese penal, subió sus quejas a su estado de Whatsapp.

"Andresito!!!, Andresito!!!", escribió primero en alusión a Cunha, quien estaba al frente del VAR.

Luego añadió: "Penal dudoso contra Peñarol: penal; penal 'dudoso' para Nacional: penal. (Van 4 puntos)".

"Más fuertes que nunca! No les va a salir gratis perjudicar a Peñarol. La justicia tarda pero llega. No nos subestimen!".

Nirenberg subió a su vez una serie de tuits de hinchas de Nacional en los que decían que claramente no era penal.

Luego continuó: "Para los que cuentan penales... Los 3 partidos que ganaron (los tricolores) (Liverpool, Racing y Boston) se ABRIERON con PENALES A FAVOR en los minutos 14, 7 y 37".

No lo tocan. Da 2 pasos y se deja caer. Increíble! Había VAR?", se preguntó.

Y terminó con el video de un abrazo entre Andrés Cunha y el neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y expresidente de Nacional, Eduardo Ache.

Las opiniones de Ruglio que luego borró

También como es tradicional, el presidente carbonero, Ignacio Ruglio, se expresó en su estado de Whatsapp, y en contra del arbitraje del partido Nacional-Boston River.

Ruglio escribió algunos conceptos, y tras algunos minutos, los borró.

"Cuando lo injusto, impune y desleal se vuelve normal, la gente ya pierde la capacidad de asombro", comenzó escribiendo.

Y agregó: "Me genera la misma rabia que a todos los que me escriben fin de semana a fin de semana y año tras año. Siempre es para el mismo lado, ya no cuidan ni las formas".

"Peñarol está dando pelea y la va a seguir dando porque para terminar con esto hay que barrer con todo, incluso con quienes ayudaron a que esta gente tenga el poder que tiene hoy", añadió.

Según Ruglio, “cuando el poder cree que es impune es el día que empieza su final y ese final va a llegar. Peñarol es más grande que todos ellos juntos”.

También se molestó el secretario de Peñarol, Evaristo González

El secretario aurinegro, Evaristo González, mostró la jugada del penal pitado para Nacional por una supuesta falta del arquero Silva a Trezza y habló de "vergüenza".

"Esto no les da VERGÜENZA. Esta impunidad De qué te cobren a favor cualquier mamarracho. LA TRISTEZA DE VER ESTE NIVEL DE REFERATO. Y lo peor dejar que esto Continue Esto es Penal?????", escribió.

