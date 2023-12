Entrevista a Sebastián Bauzá: “Fue el año del desarrollo del deporte comunitario”

El secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, repasó en una entrevista con Referí lo que dejó 2023, valoró el desarrollo que tuvo el deporte comunitario este año, la descentralización sobre la que avanzan y la importancia de llegar a todos los rincones del país con actividad física. También contó el buen año que tuvo el deporte federado y los proyectos para 2024, en los que Uruguay volverá a los Juegos Olímpicos 100 años después de su primera participación y de ganar su primera medalla de oro, en fútbol.

¿Cómo cierra este 2023?

En este año, a diferencia de los anteriores, hubo muchísima actividad tanto a nivel comunitario como federativo. En los dos primeros años, con pandemia (2020 y 2021), lamentablemente la palabra protocolo fue la más importante en la Secretaría Nacional del Deporte (SND); hoy es gestión y llegar a todos lados. Para nosotros, la descentralización del deporte es una orden que viene de arriba y que marca el rumbo, y en ese sentido uno de los aportes que se hicieron fueron 22 convenios con municipios en donde llegamos desde el pueblo más chico hasta el Municipio F de Montevideo, con apoyos económicos a plazas municipales, compras de estaciones saludables que nos piden en todo el país, apoyo a más de ocho intendencias, obras en plaza de deportes, la inauguración del cerramiento y climatización de la piscina de Tarariras, que se utilizaba mucho en verano y ahora se puede aprovechar todo el año. También trabajamos en las piscinas de la Plaza N° 7, en la de la plaza de Libertad, en la de las Piedras, que está en obra. Además, con Box por la vida llegamos a 36 academias en todo el país. La idea es descentralizar el deporte y llegar donde no había, y lo estamos haciendo.

¿Qué significa en los hechos descentralizar el deporte?

Llegar a todo el país con deporte comunitario, y hay cifras que se empiezan a ver. Por ejemplo, en los Juegos Escolares participaron 127.000 jóvenes de 12 a 14 años de todo el país con competencias que comenzaron primero en cada pueblito, luego en cada departamento, en los regionales, nacionales y finalmente nos representaron a nivel continental, en este caso en los Juegos que se hicieron en Chile. Viajamos con la delegación más numerosa, en la que había más mujeres que hombres y más representantes del interior que de Montevideo. La delegación la integraron 190 chicos. Tuve la oportunidad de acompañarlos en la ceremonia inaugural y me encontré con chicos que subieron por primera vez a un avión, que por primera vez compitieron a nivel internacional y tenías que ver la forma en que sentían estar representando a Uruguay. Acompañé a Carlos Fiordelmondo, que es quien está al frente del área de educación y deporte, y escuchaba los mensajes que le daban los profesores sobre lo que representaba defender a Uruguay y te emocionaba. Esta etapa no es el comienzo del ciclo olímpico, pero se trata de alguna manera del primer escalón en una carrera deportiva. ¿Cuántos deportistas se han iniciado de esta forma? Esto es descentralizar y que el deporte llegue a todo el país. Así como el campeonato de básquetbol 3x3 que hacemos desde hace dos años, que se realiza de la misma forma, primero en cada pueblo, departamento, regiones y termina con el nacional y que terminó con que Paysandú recibió un piso de 3x3 como premio por haber salido campeón. Los premios consisten en seguir promoviendo el deporte. Es cierto que Paysandú tiene su historia en el básquetbol, pero otros no y a partir de estas experiencias, otras ciudades y pueblos tienen pelotas, tableros e infraestructura que les permite crecer con el básquetbol 3x3.

Esto, además de deporte y actividad saludable, también genera identidad.

Sin dudas. Y tenés que ver la forma en que los padres acompañan a esos niños por todo el país. Con esto también se crea hasta un pequeño turismo interno. Por eso entiendo que el trabajo comunitario es muy importante.

Ese es el trabajo silencioso que no trasciende de la misma forma que los éxitos del deporte federado.

Quienes viven en Montevideo no se dan cuenta, pero uno, que recorre el interior, puede comprobar que allí se realiza un trabajo muy grande en el área comunitaria con José Luis Bringa. Esas áreas hay que marcarlas porque se transforman en un valor en sí mismo. Después tenés el área del deporte federado, que es más conocida, pero vale la pena subrayar lo que fueron las delegaciones que participaron en los Juegos Odesur y en los Panamericanos, con las delegaciones más numerosas y la mayor cantidad de medallas en la historia del deporte uruguayo. También, por primera vez Uruguay reconoció a los deportistas que lograron medallas con un aporte económico, que ya se había realizado a nivel Olímpico en Tokio 2021 y que se repetirá en París 2024, pero nunca a nivel sudamericano ni panamericano. En este caso se otorgaron premios de US$ 5.000 por la medalla de oro, US$ 2.500 por la de plata y US$ 1.000 por la de bronce, y también fueron premiados los entrenadores. Eso genera una motivación más. También fue histórico el apoyo de la Fundación Deporte Uruguay con el COU, en donde está el trabajo de Maglione, Ucha, con Ulloa, Carlos Pazos, Llorente y el subsecretario, donde se apoya económicamente a las federaciones, se apoya con infraestructura y a los deportistas. Porque a los deportistas que viajan al exterior no solo se les entrega el pabellón sino también muchas veces dinero.

¿En el área de deportes federados el gobierno les empezó a soltar la mano a las federaciones? O se mantiene la costumbre histórica de que el Estado fue una especie de subsistencia de las organizaciones que regulan cada disciplina.

En parte se les realiza transferencias a las federaciones, pero hay que marcar que este es el primer año en el que nos quedamos cortos con el tope de los beneficios fiscales. Esta ley aprobada en 2009 nunca utilizó todo el dinero que el Ministerio de Economía nos daba para presentar proyectos y tener beneficios fiscales. En 2023 tuvimos ese problema. Hubo más proyectos presentados que dinero para otorgar beneficios, entonces algunos los tuvimos que dejar para el año próximo. Es una herramienta que se desarrolló muchísimo y es muy importante.

Recuerdo que uno de los comentarios que hiciste al finalizar 2020 y 2021 fue que sobró dinero a través de esta herramienta que tienen las federaciones y los deportistas.

Sí, eso ocurrió en el primero y segundo. En el tercero nos acercamos casi al 100%, pero no lo completamos, y este año lo superamos. Incluso tuvimos varias reuniones con Economía, pedimos que nos subieran el tope, y lo ajustaron porque teníamos a algunos deportistas que tenían que viajar. Esto demuestra que para las federaciones es un instrumento muy válido y es muy bueno que ocurra, por eso cuando vamos al interior explicamos una y otra vez el mecanismo de la Comprode, porque compromete a las instituciones a conseguir recursos, entonces, cada vez que te piden dinero, la primera respuesta es que ellos lo pueden conseguir encontrando una empresa.

¿Podrías explicar cómo es el funcionamiento de este mecanismo, el de la Comprode?

Se trata de aportes de empresas que por medio de beneficios fiscales, IVA, IRAE, IRPF pueden ayudar a una federación en infraestructura o a un deportista en la preparación o en tecnología. Eso permitió que las federaciones se dieran cuenta que pueden conseguir dinero por su lado y que no solo necesitan del Estado.

El dinero lo aporta el Estado pero sale del esfuerzo de las federaciones.

Exacto, y tenemos bien marcado las federaciones que presentan proyectos de la Comprode y las que no.

¿En qué etapa está la remodelación de la pista de atletismo?

Ya llegó el tartán nuevo, se colocarán las columnas de iluminación nueva. La intención es poder inaugurarla en abril. Esta obra se realiza con dinero 100% del Estado.

¿Cuál fue la experiencia que dejó la pandemia en el deporte?

Algo que descubrimos después de la pandemia y lo palpamos en el interior y en Montevideo, que la gente se dio cuenta de la importancia del deporte. Cuando escuchábamos los informativos y decían que el 80% de las personas que estaban en CTI internados por casos de covid-19 tenían obesidad o sedentarismo, nos sirvió para tomar conciencia de lo que ocurría. Hoy uno habla con los dueños de las tiendas de deportes y te dicen que venden más ropa deportiva que antes de 2019. La gente está haciendo mucho más deporte. En nuestras plazas cada vez va más gente, también en los gimnasios y en los clubes. Estuvimos hablando con presidentes de instituciones deportivas que hicieron las cosas muy bien, estuvimos en el aniversario de Olimpia, vamos a Biguá y clubes que han recuperado y superado la cantidad de socios que tenían en 2019. Y lo que han invertido en infraestructura. Más la cantidad de clubes y gimnasios que hay en Montevideo, Canelones y Maldonado. Por eso muchas veces en el interior el único lugar para hacer deporte son las plazas. Ahí es donde más debemos ayudar. Cada vez más las plazas nos piden más profesores porque necesitan para el adulto mayor, para los chicos.

¿Cómo avanzan los dos proyectos que impulsaron con la llegada al gobierno, ONDI (Organización Nacional del Deporte Infantil) y Vamos equipo?

Son dos grandes aciertos y establecieron la diferencia: ONDI, lo hacemos con la gente de ONFI (Organización Nacional del Fútbol Infantil) en las canchas de fútbol infantil, y Vamos equipos, un programa que se trabaja en las escuelas públicas con ANEP, INAU e INJU. Ya llegamos a 15 departamentos, en donde nos encontramos con pueblitos en donde solamente hay una cancha de fútbol infantil, ni siquiera tenés una plaza de deportes. Entonces, ese lugar se transforma en un epicentro para desarrollar un gran trabajo. A través de las cinco federaciones con las que tenemos convenio, básquetbol, vóleibol, handball, rugby y hockey, se realiza un trabajo de integración de los niños a los otros deportes. La federación de hockey trabajó muy bien y gracias a la federación internacional repartió palos de hockey por todo el país, y empezás a ver que cada vez vamos más a los mundiales y somos cada vez más competitivos. Ese es un gran trabajo de la federación. También tenés que destacar lo que hizo el rugby en cada departamento con un referente, el rugby en las cárceles, hay mucho trabajo allí.

El programa de ONDI se transformó en un gran aporte para los otros deportes utilizando la base y tradición del fútbol.

Sin dudas. Siempre digo que en Uruguay tenemos entre 60 mil y 70 mil niños y niñas que cada fin de semana juegan al fútbol, y de esos llegan 0,1% al fútbol profesional y una cifra aún menor llega a un pase internacional. Muchos de esos chicos se frustran porque no pueden avanzar en el fútbol, por eso es fundamental este programa para multiplicar el semillero de todos los deportes. Ahí es donde entra a tallar el valor de ONDI, proyecto nuevo de la SND, que llevó adelante Eduardo Mosegui, quien ahora está en el ejecutivo de la AUF.

Es año de Juegos Olímpicos, ¿en qué lugar se para la SND?

Acompaña económicamente. A través del presupuesto que se votó en el Parlamento tenemos para el ciclo olímpico el mayor aporte económico que ha hecho el Estado en su historia, US$ 100.000.000, con el que se apoya a los deportistas que vayan a competir para prepararse y para que puedan clasificar. Es importante que Uruguay pueda clasificar en fútbol a través de la apuesta de Bielsa, que es importante, pero ya tenemos al seven, a la vela, al remo y eso está muy bueno. Es muy importante tener la vidriera de los JJOO para que los uruguayos conozcan otras disciplinas porque es un valor agregado para los jóvenes que pueden darse cuenta que también se puede competir en otros deportes.

Uruguay tiene que estar presente en el fútbol y de alguna manera tratar de conseguir una medalla de nuevo. El remo se prepara para eso.

El deporte uruguayo debe enfocarse en fútbol, remo, vela…

Tenemos que ampliar la base de todas las disciplinas. Por ejemplo, en los Juegos Escolares en Chile, hubo un chico que corrió en atletismo con una gorra. A este niño nadie le explicó que correr de esa forma corta el viento, pero ese chico tenía unas condiciones técnicas y físicas bárbaras, y tiene un futuro bárbaro. Manuela Rotundo, que está llegando a la mayoría de edad y tiene récord de todo, ahora necesita irse del país. ¿Dónde es el mejor lugar? Colombia, las chicas que están compitiendo con ellas le ayudarán a crecer. En eso tenemos que seguir creciendo.

Eso cómo se debería ver, ¿asumiendo nuestras limitaciones o con tristeza?

Se debe asumir firmando más convenios en el exterior y ahí tenemos que impulsar desde la SND y federaciones para que los mejores deportistas puedan salir. Nosotros tratamos de hacer convenios con diferentes países. Tenemos con Arabia Saudita, EEUU y España.

¿Cómo observás las inversiones en el fútbol a través de las Sociedades Anónimas Deportivas?

En esta rendición de cuentas presentamos varios artículos, algunos para controlar los ingresos de dinero que lo hicimos con antilavado, y por otro lado para que todos tengan las mismas ventajas y desventajas que las sociedades civiles. Hay SAD que funcionan muy bien, pero no queremos que otras dejen a un club en peor situación de cuando llegaron.

¿Eso está regulado?

Ahora deben informar de dónde vienen los dineros para armar una SAD, lo estudia antilavado y la SND. Deben presentar balances anuales. Antes esa obligación la tenían los clubes y no las SAD. Se equipararon derechos y obligaciones. También nosotros, en Gol al Futuro, el área donde está Alejandro Sagasti, de alguna manera controlamos porque una cosa es dar indumentaria a las sociedades civiles y otra cosa es a las SAD. Antes se les daba a todos por igual. Ahora ya no. En lo que se asiste a todos por igual es con nutricionista y podólogo para los chiquilines, el examen cardiológico que sirvió muchísimo para detectar anomalías en el corazón, pero en cuanto a indumentaria estos clubes deben tener respaldo para hacerlo.

En esta función como secretario nacional del Deporte, ¿te transformaste en un político?

Entiendo que no. Todos hacemos política de alguna manera, porque si acepté este cargo es porque estoy convencido que el deporte es fundamental, es salud, integra y tenés que llevarlo adelante, mostrar lo que están haciendo y tenés que entusiasmar a los inspectores de la SND, a los profesores, a nuestro equipo en todo el trabajo, y demostrarlo. En el caso de la SND la política que podemos hacer es difusión del deporte, que es algo muy sano. Para que te des cuenta hasta dónde puede llegar esto, nos preocupa mucho la salud mental y estuvimos en el Portal Amarillo. Charlamos con la gente de ASSE y la idea es llevar deporte allí, en lugares donde históricamente no había, porque esas personas deben hacer deporte para poder recuperarse. En ese aspecto, si eso es hacer política, sí, lo hago desde el primer día que asumí.

¿En tu plan está seguir en política nacional?

Mi idea es terminar el ciclo en la SND y luego ver qué pasa, pero no me van a ver haciendo política ni dejando el cargo para hacer política. Mi compromiso es con el presidente de la República y voy a llegar hasta el final trabajando con él.

¿Qué fue más difícil, tu gestión en la AUF o esta que transcurre en la SND?

En los dos lugares me tocaron etapas muy lindas. En la AUF hicimos un trabajo que luego continuaron en el tiempo, y hoy podés comprobar cómo la AUF valora su capital con los derechos de TV, la indumentaria, que le permite generar cada vez mayores y mejores ingresos, y eso está muy bien, pero las presiones que hubo en esos cinco años fueron muy complicados. Sufrí mucho.

Lo bueno que tiene el cargo de la SND es la cercanía, el contacto con la gente y el valor que le dan a todo lo que hacés. Lleves lo que lleven es brutal el agradecimiento de la gente. Repartimos 5.000 pelotas a los clubes de baby fútbol y la sonrisa de los chicos no lo olvidás más.

¿En el fútbol no ocurría?

Era diferente. Uno trabajaba en la AUF por la selección y por todos, pero se encontraba con que los clubes son bien de los clubes y no miran la selección. Luego se dan cuenta porque venden jugadores, que la vidriera es importante, pero se critica siempre la inversión de la selección. A veces con buen sentido y otras no.