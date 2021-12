Epígrafe: libros con calor, libros para el calor

Llegó una vez más la última entrega del año. El 2021 fue un año raro, quizás más que el 2020, pero en materia de lectura para mí fue particularmente prolífico y gratificante. Leí como un desquiciado, pero sin forzarme y paladeando cada página. Experimenté con diferentes registros, vinculé autores, fracasé con otros y superpuse lecturas. Fueron muchísimos los libros que me gustaron, que me hicieron bien y que, cuando creí oportuno, compartí a través de este espacio. Varios me han comentado sobre el éxito o no de estas recomendaciones, pero, siempre que quieras hacerlo, soy todo oídos. Todo ojos, en realidad.



Justamente, me gustaría que para despedir el año me contaras cuáles fueron tus libros favoritos del 2021. No tienen que ser cinco, veinte o doscientos. Con que me cuentes el título de ese que te caló hondo, me basta. Yo hice mi propia lista como parte de los balances que estamos publicando en el suplemento Luces, y te dejo el link por acá por si querés saber la razón de la elección. Aclaro que son libros de este año, porque esa era la consigna. De todas formas, acá abajo está la lista, sin orden, de los diez que me guardo: