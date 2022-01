Epígrafe: lo que la playa nos dejó (y lo que se viene)

El tercer año de Epígrafe empezó. El arranque del 2022 me encontró con días libres en una semana de calor intenso, a metros de la arena, con una pila de libros suculenta, sin saber absolutamente nada de lo que estaba pasando en el mundo e infinito tiempo libre. Las vacaciones, aunque rendidoras, fueron cortas y acá estoy de vuelta, al servicio de esta newsletter que cumple con esta entrega su edición número 23 (!!!). Ojalá hayas tenido un comienzo de año similar o, al menos, que haya estado acompañado de buenas lecturas o lo que sea que te haga feliz.



Lo dicho: el año, de mi parte, arrancó con libros y buenas elecciones. Me metí por primera vez en autores que me generaron ratos excepcionales –de los que ya mencionaré más–, y me reconcilié con otros que, en mi primer aterrizaje, no me habían terminado de convencer. Esta edición de Epígrafe será, en ese sentido, una especie de coda del verano, y espero que algunas de las lecturas que acá aparecen sean lo suficientemente seductoras como para que les eches un vistazo.



Por otro lado, hay varios libros que se publican este año que me tienen entusiasmado, y más abajo pongo una lista de cinco que espero con particular interés.