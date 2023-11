El cine y las plataformas deberían fijarse en estas historias uruguayas

Esta semana me enteré casi de casualidad, o scrolleando Twitter que es casi lo mismo, que una de las novelas latinoamericanas que más me impactó en los últimos tiempos tenía lista para estrenar su versión cinematográfica, o mejor dicho de streaming. La adaptación de Temporada de huracanes, de la mexicana Fernanda Melchor, está disponible en Netflix desde el miércoles y se ve imponente. Estoy escribiendo esto el día anterior, un martes, y me muero de ganas de saber cómo resultó. Le tengo fe, pero también abro un espacio para el temor: la novela de Melchor es un ejercicio literario brutal y, si bien tiene imágenes que puedo imaginar en la pantalla de forma clara —y con las que ya me estremezco de solo pensarlas—, me pregunto cómo funcionará en este nuevo formato. Puede fallar. No sería la primera vez. Confío en que no será el caso.



Temporada de huracanes me da pie para traer el tema de este Epígrafe: el interés que el cine del continente está poniendo en las historias escritas desde este rincón del planeta. Por supuesto, las adaptaciones no son nuevas por estos lares y desde La tregua a El amor en tiempos del cólera, la literatura de las Américas ha servido de insumo para la pantalla un montón de veces. Lo que sucede ahora es que el nicho parece haberse reducido y especializado: por un lado, los impulsos vienen sobre todo de las plataformas de streaming, que buscan con fruición estos destellos y éxitos literarios. Por otro, quienes captan el interés son predominantemente las autoras, por lo que el impulso del cine acompaña una ola internacional que ha expandido la literatura escrita por mujeres latinoamericanas como nunca antes.



Y así, lo de Melchor y Temporada de huracanes no es un caso aislado, porque el mismo Netflix, por ejemplo, estrenó hace un par de años la correcta Distancia de rescate, adaptación de la nouvelle homónima de la argentina Samantha Schweblin. Y si de autoras de ese país hablamos —de las que no es arriesgado decir que lideran el “boom” de las mujeres latinas en las letras mundiales, seguidas de cerca por las mexicanas— tenemos que mencionar a Mariana Enriquez y la próxima adaptación de Las cosas que perdimos en el fuego a cargo de la británica Prano Bailey-Bond —que dirigió una muy buena primera película de terror titulada Censor—; a Selva Almada y la inminente versión cinematográfica de El viento que arrasa de la mano de la gran Paula Hernández; la versión de Tesis sobre una domesticación, novela de Camila Sosa Villada que ella misma adapta al cine y protagoniza; y hasta la serie de Cometierra, de Dolores Reyes, que trasladará la acción de Buenos Aires a México. ¿Una más? El mismísimo Martin Scorsese —me pongo de pie y te invito, si no lo hiciste, a ver su última obra maestra— se interesó por Matate amor, de Ariana Harwicz, y va a producir su adaptación a la pantalla grande. Nada mal, ¿eh?



Esta avalancha de películas me puso a pensar cosas. Por ejemplo, en el peso que hoy tienen los agentes a la hora de comercializar los derechos de adaptación de las obras literarias a otros formatos. Y cómo eso se vincula con el éxito de las carreras de los escritores.



También me puse a pensar dónde están las historias uruguayas a las que el cine y las plataformas deberían estar prestando atención. Y lo cierto es que están ahí, a la mano. ¡Hay un montón! Por eso, Epígrafe funcionará este mes como una especie de plataforma de proyectos audiovisuales. Hay títulos, formatos y autores para sacarle jugo. Y si algún productor está leyendo, no pido grandes sumas de dinero: apenas un pequeño porcentaje por la idea.



Es broma. Siéntanse libres de decir que fue idea suya.



O no.