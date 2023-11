“Es ahora”: Cosse usó una frase de Lacalle para responderle en polémica sobre jubilaciones

La intendenta de Montevideo y precandidata por el Frente Amplio a la presidencia, Carolina Cosse, le contestó al presidente Lacalle Pou, quien el miércoles había reclamado que el FA diera a conocer su posición acerca de la reforma de la seguridad social si llega al gobierno. Cosse le pasó la pelota a Lacalle, y dijo que es el gobierno quien tiene que resolver el tema. “Es ahora”, dijo.

“Ya lo hemos dicho. El Frente Amplio, no los precandidatos y precandidata, lo dice en su programa claramente: llamar de verdad a un diálogo social, con pilares importantes y participación real”, dijo en rueda de prensa. “Lo que no vamos a hacer es expoliar a la gente, que alguien que aportó durante años se encuentre con nuevas reglas Vamos a hacer un diálogo profundo y transparente para tomar las medidas y vamos a tomar las medidas que siempre toma el FA, equilibradas, transparencia con compromiso”, agregó

“Algunos tendremos que ceder, otros tendrán que ceder más. Pero va a ser una solución verdaderamente nacional. Así que en vez de andar pidiendo explicaciones a nosotros lo que tiene que hacer el gobierno es resolver la situación ahora. Es ahora”, dijo, parafraseando el slogan de Lacalle en la última campaña electoral.

"Los que hoy plantean el plebiscito no aportaron una idea. No aportaron una idea. Y el Uruguay todo tiene que saber qué es lo que van a hacer o pretenden hacer si la ciudadanía les da la posibilidad de ser gobierno. Tienen que contestar. Y no es 'plebiscito no' o 'plebiscito sí', esa es fácil, de manual. Yo quiero saber que le digan a las nuevas generaciones del país qué van a hacer con la reforma de la seguridad social que con coraje aprobó este gobierno", dijo Lacalle el miércoles en un evento del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

Cosse sobre la denuncia de acoso sexual contea Gustavo Olmos

Cosse también fue consultada por la denuncia de la diputada suplente Martina Casas al también legislador Gustavo Olmos por acoso sexual. “Hay un tribunal de conducta política del Frente Amplio que tomó el caso, en el cual tengo plena confianza. Me parece bien que el caso se haya tomado enseguida y den garantías para resolución, en estas cosas no hay que esperar, no se esperó- ahora hay que dejar que el tribunal trabaje”.