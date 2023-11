Rafael Michelini: "Cosse es mucho más ejecutiva para un país desordenado y Orsi más articulador para el Parlamento"

Rafael Michelini presentará este jueves el Espacio Socialdemócrata Amplio (ESA) en respaldo a la precandidatura de Carolina Cosse y procurando disputar la socialdemocracia dentro del Frente Amplio (FA) a la Convocatoria Seregnista-Progresistas de Mario Bergara.

En entrevista con El Observador, el exsenador cuenta el futuro del Nuevo Espacio, las virtudes de Cosse como candidata, sus proyecciones a futuro y reivindica la utilidad del referéndum contra 135 artículos de la LUC para que no hubiera "nada a la izquierda de la izquierda".

Con la formación del ESA, ¿cuál es el futuro del Nuevo Espacio?

Con la derrota del FA, prácticamente todos los partidos disminuyeron su integración parlamentaria y en el Nuevo Espacio nos dijimos: "Solo es posible levantar la 99 mil si levantamos al FA". Empalmamos con el referéndum, que revitalizó a la militancia, dio un diálogo con el PIT-CNT que estaba medio perdido. Nos corrimos más a la izquierda y no quedó nada a la izquierda de la izquierda. Terminado el referéndum en marzo de 2022, era hora de trabajar por ese espacio socialdemócrata que había implosionado cuando destruyeron el Frente Líber Seregni (FLS).

Admite que el referéndum los obligó a radicalizarse.

No, quisimos hacerlo. El FA tenía que ponerse a la cabeza de la oposición, con 135 artículos malos y algunos nefastos. Si no éramos nosotros, en unos meses la alternativa era Manini. Fue un posicionamiento político sentido y pensado: ¿quién iba a enfrentar al partido del mercado, el herrerismo? El partido de la igualdad, el Frente Amplio. Retomamos entonces el espacio que había caído con la destrucción del FLS, de la que no somos responsables y que fue una gran equivocación política.

¿Y quién es responsable?

Otros, no nosotros.

Inés Guimaraens

Rafael Michelini, exsenador del Nuevo Espacio, lanza el Espacio Socialdemócrata Amplio

Algunos lo responsabilizaron por el acuerdo con Darío Pérez.

Eso sumaba votos, hubiéramos tenido más senadores y diputados. Pero había dos caminos para retomar el espacio: uno atrás de una figura (Mario Bergara) y otro resignificando las ideas, reconstruyendo un espacio a largo aliento. Tomamos una definición por Carolina Cosse, porque nos parece mucho más ejecutiva en un país que va a quedar desordenado, así como Orsi es mucho más articulador para el Parlamento. Esa es la fórmula, quien va a ordenarla es la gente. Empezamos a hablar con diferentes sectores, Diversidad Frenteamplista, Convicción Frenteamplista, Partido de la Seguridad Social, figuras como Óscar López Goldaracena, Florencia Astori y un 'nuevoespacista' de siempre que había que entusiasmar y que se puso a la cabeza esto al máximo: Pablo Ferreri. El ESA, el "Vamos por ESA", va a tener una presencia de largo aliento.

Es la primera vez desde el 1994 que no está el "Nuevo Espacio" como tal yendo a elecciones. ¿No es perder una marca?

Fuimos a las penúltimas elecciones como FLS. Vamos a ir como 99000 y con la rosa, y estamos construyendo algo muy grande. En el transcurso se pierde la palabra "nuevo", que de 30 años que vamos a tener poco de "nuevo". Estamos muy contentos y ha permitido que otros abrazaran la bandera sin que el Nuevo Espacio se pusiera a vanguardizarlo. Estamos codo a codo.

¿Por qué no se juntaron con la Convocatoria de Mario Bergara? ¿Hay un cálculo para una lista legislativa, de en qué lugar podía terminar quedando Rafael Michelini entre el resto?

Había dos caminos: o atrás de una figura o la construcción a través de las ideas. Vamos por el segundo. Cuando construís algo sobre las ideas, perdura en el tiempo. Cuando lo hacés en pos a figuras, tiene corto aliento. No hay un cálculo electoral, porque si lo había acordábamos con cualquiera de los grupos grandes. Acá hay una obsesión por las ideas y la socialdemocracia en el mundo significa la libertad, la igualdad en el mismo plano y la solidaridad.

De las candidaturas de Orsi y Bergara puede verse cierta sintonía ideológica en sus apoyos. Con Cosse van a convivir marxistas leninistas, socialdemócratas, otros más allegados al anarquismo. ¿Eso no puede llegar a desdibujar su identidad?

Eso es el Frente Amplio. Somos aliados de todos los grupos. Que Cosse haya tenido la capacidad de tener un abanico de apoyos –frenteamplistas todos ellos–, habla muy bien de ella. La han estigmatizado muy fuertemente y sin embargo es una gestora de políticas públicas. Hoy el software, que no llega a 20 años, exporta cerca de la mitad que la carne, que ya tiene 200 años de historia. El software tuvo una gran explosión cuando se puso la fibra óptica. Carolina reúne muchas condiciones. Viene de una familia de las artes y a la vez tiene una preparación de ingeniera, y ha sabido conjugar la creatividad de las artes con la rigurosidad de las ciencias duras. Además es momento de dar la señal de tener una mujer presidenta. Y uno aspiraría que quien conduzca las transformaciones sea de la izquierda.

¿Dónde la ubica a Cosse en el espectro ideológico del FA?

En todo el abanico. Ella hace una buena síntesis.

Una de las últimas reivindicaciones de Astori fue que los seregnistas o socialdemócratas fueran los responsables de la economía en un gobierno del FA. ¿Dónde haría más fuerza el ESA?

Tenemos mucha fuerza en economía, tiene que haber una economía próspera para hacer próspero al país. Pero el ESA también es fuerte en políticas públicas, lucha contra la pobreza y la marginación. El ESA está a la cabeza de la defensa de los derechos humanos y eso no lo discute nadie.

Inés Guimaraens

Rafael Michelini, exsenador del Nuevo Espacio, lanza el Espacio Socialdemócrata Amplio

El Nuevo Espacio ha dicho que no acompaña el plebiscito del PIT-CNT. ¿Qué esperan ustedes de la precandidata?

El FA tiene una estrategia: el diálogo social y dejó en libertad de acción. Nosotros mismos dimos libertad de acción, a tal punto que en el interior hay alguna gente nuestra juntando firmas. Somos coherentes en las dos. Esa misma libertad la tiene Carolina, también. Ella verá qué hace. Ninguna de las decisiones que pueda tomar nos incomoda. Lo que no es coherente es dar libertad de acción a todos los militantes pero a los candidatos no.

¿Qué significa? ¿Que Cosse tenga margen para no pronunciarse?

Puede no pronunciarse, puede firmar, no firmar, tiene que ser auténtica, tiene que expresar lo que siente.

Pareciera que la jugada hoy es medir los tiempos, postergando las fechas para definir. ¿Un candidato no debería decir con claridad: AFAP sí, AFAP no?

No creo que esté hoy todo el Uruguay esperando que Carolina Cosse diga estas cosas. Ella está preocupada por el Congreso, que salga un programa que la entusiasme y convoque como candidata. Ya lo hará cuando lo tenga que hacer. La pregunta será en todo caso si firma o no firma. Después habrá que ver si se está o no de acuerdo con el contenido de la papeleta.

¿A qué aspira en 2024?

Mi aspiración es que el FA llene ese conjunto, que hoy está vacío, de los que piensan la izquierda hacia el futuro. Lo tuvo en sus fundadores Terra, Arismendi, Zelmar y Seregni, que tuvieron cabeza para un Frente Amplio como vía pacífica ante otras vías, entre ellas armadas, para construir un mundo mejor. Después vinieron tres figuras sustanciales: Tabaré, Astori y Mujica. Dos ya no las tenemos y el Pepe es una figura excepcional pero tampoco está con toda la energía de antes. Tenemos una fórmula muy potente, ahora: ¿quiénes están pensando en la izquierda del futuro? Veo pocos. Por ejemplo, no había en el siglo XX nadie más radical que el Pepe Batlle, al punto que en ese Montevideo pacato escribió aquella editorial: "De pie, murió Lenin". 50 años después el Partido Colorado mataba estudiantes en las calles. No tengo dudas que en este siglo XXI el FA va a gobernar muchas veces, ahora, ¿qué pasa dentro de 50 años, cuando algunas figuras que sufrimos la dictadura y tenemos el tema de los derechos humanos tan a flor de piel ya no estemos? ¿El FA va a reprimir a las nuevas generaciones? No sé dónde va a estar Rafael Michelini, pero sé que puedo aportar en una mirada lejos en el tiempo. Cómo educamos a nuestros hijos, por qué la igualdad, la equidad, el feminismo, el ambiente, la ciencia y la tecnología.

Inés Guimaraens

¿Usted va a firmar?

Por ahora no, pero no sé. Jugué todos los boletos a la libertad de acción y no quiero dar señales inequívocas de que estoy 100% con la conducción del FA.

En un plano estrictamente electoral, no llegó al Senado por no tener los votos.

Faltaron muy poquitos, pero son las reglas del juego. Cuando el FA tenía 16 senadores, Michelini estaba en el Senado, y cuando tuvo 13, hubo tres que no.

¿Se siente en condiciones de una revancha electoral?

La política está en las venas, en el Senado y afuera. Ya Zelmar exiliado, hasta el '75 teníamos un mástil con una bandera del FA y venían los milicos y la sacaban. Mi hermano me hacía piecito y la colocaba de vuelta. Y así cada tres o cuatro semanas. Hasta que nos corrió la muerte de mi padre y mi madre dijo basta. Pero la lucha es permanente. ¿Cómo hacemos para derrotar electoralmente al partido del mercado? El herrerismo hizo una cosa bien: juntar a todos para ganarle al FA. Después de asumir, improvisó y hasta se enamoró de aquella frase de la libertad responsable. Como si hubiera encontrado una nueva ideología, y eso, lo digo con mucho respeto, es un disparate. En la ciudadanía tiene que haber ciertas reglas.

Inés Guimaraens

Rafael Michelini, exsenador del Nuevo Espacio, lanza el Espacio Socialdemócrata Amplio

Lo dijo asociado específicamente a la pandemia y fue uno de los grandes aciertos de su gestión.

Sí, enamorado de sus propias palabras que no tienen asidero. Una cosa es decir que en la pandemia queremos libertad responsable; otra cosa llevarla como un paradigma ideológico de los sectores de derecha. Es como decir: el Estado que se vaya para su casa. O creeés en las políticas públicas o no.

Fue secretario político del FA durante el cimbronazo de las elecciones departamentales, la gestión cuestionada de Javier Miranda y la pandemia, que costó su salida. ¿Cómo ve hoy al FA?

En el 2019 el FA no entendía la derrota y se enfrentaba a la orfandad, porque sus fundadores ya no estaban y el triunvirato nunca escrito, pero real, empezaba a tener menos fuerza. Y a diferencia de las izquierdas de América Latina, que cuando sus figuras principales caen, caen en un pozo, en 2020 el FA se puso de pie. Creo que ahí los "nuevoespacistas" tuvimos mucha responsabilidad. Siempre ponía el ejemplo de ese gol maravilloso que Uruguay le hizo a Portugal en Rusia (2018), cuando Cavani se la pasa a Suárez, que la baja de pecho y la devuelve, no al lugar que estaba Cavani, sino a donde iba a estar. Lo que algunos compañeros no entendieron es que teníamos que imaginar dónde iba a estar la izquierda y el país en 2024, y poner la pelota allá, cuando todavía el FA no tenía sus candidaturas y el presidente tenía una gran popularidad. Hoy el FA está con mucha potencia y tendremos una fórmula excepcional.