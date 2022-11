¿Cómo influye el género en la rivalidad Cosse vs Orsi? "La moda" de las mujeres y los puntos flojos del intendente de Canelones

La polarización del Frente Amplio entre los intendentes Carolina Cosse y Yamandú Orsi aparece impregnada por una clave de género que empieza a sacar chispazos en el camino hacia 2024. Si bien la jefa comunal de Montevideo insiste en que "la prioridad hoy es el 2022" y frena cualquier empujón adelantado por armar estructura, su condición de mujer política de peso abona una serie de hechos que van a marcar las internas.

Uno de ellos radica en cómo la opinión pública recibe un liderazgo femenino dentro de las estructuras partidarias. Según Rafael Porzecanski, director de Opción Consultores, "la reivindicación por una mayor participación de la mujer en política ha tenido una eclosión en los últimos seis o siete años", y eso es "particularmente sensible al interior de la izquierda, donde el feminismo es casi una vaca sagrada para ciertos sectores". El sociólogo afirmó que "va creciendo un segmento que le otorga cada vez más importancia a la posibilidad de que una mujer política llegue al máximo cargo de jerarquía".

El expresidente José Mujica, cuyo sector impulsa la candidatura del intendente de Canelones, lo puso en palabras en entrevista con El Observador este lunes: "Cosse tiene un don a favor: es mujer, y están de moda".

En diálogo con El Observador, el director de Opción Consultores planteó: "En la reflexión de Mujica –sin entrar en eso de la 'moda'–, hay algo que es correcto, de que hoy quizás en algunos segmentos, a igualdad de condiciones, el hecho de ser mujer puede llegar a jugar a favor, más en las mujeres que en los hombres". Porzecanski sostuvo que "en el caso de Cosse es uno de los elementos que la opinión pública destaca", algo que "por supuesto no le garantiza el voto, pero que constituye uno de los puntos a favor en ciertos segmentos del electorado".

El sociólogo explicó que en eso se observan "cortes generacionales importantes", siendo un tema que "ha calado en las generaciones más jóvenes", al tiempo que también "las mujeres de alto nivel económico son especialmente proclives".

Por su parte, la directora de Cifra, Mariana Pomiés, declaró que "hay una percepción favorable a que le tienen que dar más espacio a las mujeres en política", aunque los electores "no van a votar simplemente a una candidata si no les gusta sus cualidades". "La gente valora que los partidos cambien sus estructuras y den más espacio, ahí está el cambio; ahora, cada mujer va a tener que ganar su voto", concluyó.

Feminismo y paridad

Las declaraciones de Mujica desataron la polémica en la izquierda, y a las pocas horas de publicadas le salieron al cruce las mujeres frentistas nucleadas en la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas. La organización rechazó los dichos del líder tupamaro, apuntando contra “toda calificación o juicio de valor hacia las personas”. "Las mujeres nunca fuimos, no somos ni seremos moda", afirmaron, y añadieron que "nadie puede señalar a nadie por lo que considera en su fuero íntimo como válido y permitido”.

Los temas de género, tan caros para la izquierda, empiezan a recaer en la figura de Orsi, quien está a su vez apadrinado por la tradición mujiquista. Así lo expresó sin eufemismos la integrante de la Intersocial Feminista –y frenteamplista independiente– Soledad González, cuando tuiteó días atrás: "Las mujeres con Orsi vamos a retroceder 30 años; que en el 2022 no tengamos candidatos a la altura de la igualdad de género habla muy mal de la izquierda".

Las mujeres con Orsi vamos a retroceder 30 años, que en el 2022 no tengamos candidatos a la altura de la igualdad de género habla muy mal de la izquierda https://t.co/0kuWvReZLm — Soledad González (@solsticia_uy) October 30, 2022

Consultada por El Observador, González explicó que se trata de una "exageración", aunque su punto radica en que "casi no existen las políticas de género en Canelones". "Si proyecto su figura política a nivel nacional, no es alentadora a la hora de pensar en reducir las desigualdades de género. Para nada alentadora", complementó. Respecto a la apuesta de la administración canaria por figuras como Patricia Kramer o Soledad Acuña para cargos de dirección, la politóloga sentenció: "No tiene que ver con las mujeres que ocupan cargos, sino con la voluntad política –y eso se traduce en presupuesto– para realizar políticas públicas con enfoque de género".

El caso del alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe, quien renunció días atrás luego de que la investigación administrativa de la intendencia concluyera posibles conductas de acoso laboral y de género hacia funcionarias del municipio, abrió un flanco por el que ya se colaron dos dardos dirigidos hacia el intendente integrante del MPP.

Uno provino de la senadora Liliam Kechichian luego de que Orsi declarara que la renuncia del alcalde comunista fue "una decisión valiente". "Discrepo, querido Yamandú. Después de la investigación se imponía su renuncia. De valiente, nada", escribió la exministra de Turismo en Twitter. El otro llegó de parte del sector Casa Grande que dirige la exsenadora Constanza Moreira, que lamentó "la lentitud de la fuerza política para procesar la situación y resolver las correcciones necesarias que garantizaran los derechos de las víctimas".

Desde el entorno de Orsi han valorado en cambio haber tomado cartas en el asunto con una investigación administrativa que terminó siendo decisiva para el paso al costado de Erramouspe.

Por su parte, el exsenador Rafael Michelini pasó un mensaje a la dirigencia frentista que embreta en especial a Carolina Cosse. El titular del Nuevo Espacio declaró el sábado que "la fórmula (presidencial) tiene que salir la noche de las internas" y que la izquierda no puede incurrir en el "papelón" de 2019 cuando Daniel Martínez salió a sondear nombres para la vicepresidencia.

En el FA hay acuerdo en sellar una fórmula paritaria –el propio Orsi ha dicho que "es casi una imposición cívica"–, y ambos intendentes deberán aceptar integrarla –sin perjuicio de quién gane– antes de lanzarse a la carrera.