"Seregni es de todos y todas": la crítica del Nuevo Espacio a los sectores moderados del FA

El Nuevo Espacio, sector conducido por el exsenador Rafael Michelini, marcó perfil con su último Congreso. En su documento político, cuya versión definitiva quedó culminada la semana pasada, la agrupación pasó un mensaje al ala moderada o socialdemócrata del Frente Amplio, nucleada en su mayoría dentro de la Convocatoria Seregnista Progresistas que unió a los exministros Danilo Astori y Mario Bergara.

"Seregni es de todas y todos", reivindicó el Nuevo Espacio, reeditando una crítica frecuente en la izquierda hacia los sectores que se denominan como "seregnistas", una categoría que en general ha correspondido al astorismo. La misma crítica había deslizado el Partido Socialista meses atrás en un documento interno.

El Nuevo Espacio apuntó ahora que el fundador del Frente Amplio "siempre defendió frente a cualquier otra alternativa, la movilización ciudadana, buscando aliados y articulando con los distintos sectores de la sociedad".

"Para Seregni, la resignación nunca fue una opción, y tampoco se adscribía a posturas políticamente correctas “para salir del paso”", redactaron desde el Nuevo Espacio en el documento al que accedió El Observador. La afirmación reflota –entre líneas– la confrontación que en un inicio tuvieron los moderados del Frente a la hora de abocarse en el proceso del referéndum.

Sectores como Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, el Partido Demócrata Cristiano y la Vertiente Artiguista no adhirieron en octubre del 2020 a la propuesta mayoritaria de embarcarse a la recolección de firmas por considerarlo un "error estratégico" por temas "de oportunidad", en tiempos en que la popularidad del presidente Luis Lacalle Pou estaba blindada y la oposición no hacía mella en la gestión. Bergara, por ejemplo, dijo a Búsqueda meses más tarde: "Me alegro haberme equivocado".

Michelini ha reivindicado su protagonismo dentro del Frente Amplio para juntar fuerzas con el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. En calidad de secretario político de la coalición de izquierdas, el exsenador empujó por la recolección de firmas y fue uno de los principales voceros al pedirle al gobierno que suspenda el cómputo de los días establecidos por ley para la juntada de rúbricas.

Esa gestión le terminó costando el cargo, luego de que declarara a Caras y Caretas: “Si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos (…) Actuará la policía, nos pondrán presos”.

En su documento político, el Nuevo Espacio destacó haber ido "a los barrios", dando "la batalla en la adversidad" y logrando "lo que parecía imposible" inspirados "en el pensamiento del General del Pueblo". "Todo el Frente Amplio lo consiguió, pero especialmente la militancia que asumió el desafío de ir casa a casa, barrio a barrio, pueblo a pueblo, para conseguir el objetivo. Y aunque finalmente no se pudieron derogar los 135 artículos, ello permitió reorganizar a la izquierda para reagrupar fuerzas y prepararse para reconquistar el gobierno en 2024", sostuvieron.

"Seregni siempre apostó a la movilización del pueblo, a la resistencia en forma pacífica, a confiar en la gente y esa es la forma de hacer política que nos representa, la movilización, la respuesta colectiva. Ese es el seregnismo que es de todos y todas", dijo por su parte el secretario de Organización del sector, Darío Mendiondo, responsable de redactar el documento.

El Nuevo Espacio todavía no se ha alineado a ninguno de los bloques que comienzan a armarse en torno a las posibles precandidaturas de 2024, aunque sí se ha desmarcado del ala seregnista pese a haber integrado las conversaciones iniciales.