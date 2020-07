Es hora de acabar con el racismo en la industria de la moda, ¿pero cómo?

El 1° de junio, Tom Ford, presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, por su sigla en inglés), envió una carta al consejo acerca de su reunión el día siguiente. Quería que se abordara las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter en contra de la injusticia racial, dijo, y el racismo sistémico en la industria de la moda. Casi todos participaron: Michael Kors, Virgil Abloh, Prabal Gurung y Vera Wang fueron algunos de los participantes. Alguien que formó parte dijo que fue una discusión “animada” pero que nadie se enojó. El grupo acordó que se emitiría una declaración y se escribiría un plan de acción. Todos fueron invitados a enviar sus ideas.



Dos días después, se hizo pública la declaración. “Alzar la voz de manera clara en contra de la injusticia racial, la intolerancia y el odio es el primer paso, pero no es suficiente”, decía, junto a cuatro iniciativas que seguir. Estas incluían un programa de empleo encargado de colocar talento negro en todos los sectores del negocio para ayudar a tener una industria racialmente equilibrada.



Sin embargo, no todas las ideas que habían sido enviadas fueron incluidas. Y no a todos les gustó.

Kerby Jean-Raymond, diseñador de Pyer Moss y miembro del consejo del CFDA, le dijo a Highsnobiety, que se trataba de una “declaración tibia y color de rosa que no abordaba el problema”. No abordaba la brutalidad policíaca y lo que la industria de la moda podría hacer al respecto.