Es hora de escuchar al campo

Pablo Zerbino, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, brindó el sábado pasado un discurso durante la ceremonia de cierre de la Expo Prado 2018 donde criticó al gobierno y sus políticas para el sector. A su lado Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, escuchó, pero en su réplica no dijo nada sustancioso. Todo un símbolo de la relación actual entre el mundo agropecuario y el Poder Ejecutivo.

Lo que se presenta y exhibe en la Rural año a año es un termómetro muy preciso de cómo está el motor del país y por ende la economía nacional. Este año ese termómetro reveló que la bonanza de antaño había quedado muy atrás y que, de no mediar algún cambio, la cuestión no vislumbra una mejora. Bastaba recorrer los pabellones para darse cuenta de que el sector no pasa por un año de prosperidad, sino todo lo contrario.

El discurso del presidente de la ARU siempre es relevante. Pero mucho más en tiempos de vacas flacas y números en rojo. Las últimas cifras divulgadas por el Banco Central del Uruguay sobre las Cuentas Nacionales a partir de donde se calcula la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía, arrojaron datos preocupantes. Las cifras revelan que en el último trimestre el PIB del agro cayó 2,2% lo que, llevado al último año móvil, comparado con el que cerró en junio de 2017, cayó 4,6%.

En economía las cifras revelan lo que sucede en la realidad. Y de esa realidad habló firme y claro Zerbino. Un movimiento popular como Un Solo Uruguay no nace porque sí y junta un 23 de enero a decenas de miles de personas en Durazno para reclamar si es que las condiciones para producir no están seriamente afectadas por la ineficacia del gasto público, el atraso cambiario y la demasía de impuestos. El presidente de la ARU sintonizó con esos reclamos.

Zerbino fue contundente al exigir ante un baño de aplausos “competitividad, competitividad y más competitividad”. De eso se trata. De poder competir a precios justos para poder producir, exportar y crecer. Es precisamente lo que no sucede en el campo. Algo para lo que el gobierno parece tener los oídos tapados.

“Nos volvimos un país caro con fundamentos de un país barato, es ahí la esencia del problema”, subrayó Zerbino. “Resulta inaceptable que, en un mundo demandante de alimentos, con buenos valores para los productos y en un país bendecido para producir con calidad y de forma natural, se aplique una política suicida que nos lleva lenta pero inexorablemente a una nueva crisis”, agregó y le asiste la razón.

Comprender la dinámica de la vida y la producción agropecuaria desde Montevideo es una tarea que requiere de mucha sabiduría y una gran humildad que los gobernantes capitalinos no siempre poseen. Resulta más fácil comprar los estereotipos y catalogar a la gente del campo como conservadores y resistentes a los cambios. Nada más alejado de la realidad. No debe haber sector de la economía que haya incorporado más tecnología a la producción que el campo. Fue el sostén económico de los años de la bonanza progresista.

Ahora que los vientos soplan en contra sería más que oportuno que el gobierno escuche sus reclamos y actúe en consecuencia. De no hacerlo a tiempo es posible que se cumpla lo que pronosticó Zerbino y nadie quiere: una nueva crisis. No como la de 2002, pero crisis al fin.