“Es mi momento en Nacional”: Colo Ramírez, el regreso del goleador que va por sus 100 tantos

¿Qué hace el goleador del Apertura un viernes a las 17:00 y en un fin de semana sin fútbol? Juan Ignacio Ramírez, "el Colo", flamante goleador del torneo con Nacional está en modo papá al 100%, cuidando a sus dos hijos con la ayuda de su suegra, porque su pareja, Antonela Lima, compite este sábado en un certamen internacional de belleza en Estados Unidos.

Joaquina y Juan Francisco se portan muy bien y el delantero pudo hablar con Referí sobre su momento y el de Nacional, los 100 goles que está por alcanzar, lo que hablaban con Emmanuel Gigliotti cuando no jugaban porque estaba Suárez, lo que aprendió de Luis, del paso de Ricardo Zielinski, la llegada de Álvaro Gutiérrez y Marcelo Bielsa en la selección, entre otros temas.

¿Con que sensaciones cerró el Torneo Apertura, con el repunte de Nacional y finalizando como goleador?

La sensación en lo personal fue buena, obvio, porque salí goleador, pero por ahí quedó una sensación rara porque creo que terminamos bien el campeonato, no por el título, pero sí por lo que fue la evolución con respecto a los resultados de principio de año. Entonces te deja ese sabor amargo de que si a principio de año estábamos más finos en algunos detalles, capaz que la historia era otra. Pero bueno, esto nos sirve para el Intermedio y lo que queda del campeonato que marca mucho para lo que es la Tabla Anual.

Federico Gutiérrez

Uno de sus festejos

Es como que terminaron con la flecha para arriba pensando en lo que se viene…

Sí. Y aparte también por los resultados en lo internacional, que son buenos. Nos dejó esa sensación de crecimiento como equipo que te da confianza.

¿Y su destaque como goleador va en la misma línea con el equipo?

Sí, porque si bien yo a principios de año, cuando me tocó jugar, estaba contento por cómo me venía sintiendo, después tuve un esguince de rodilla por el que me perdí tres partidos, el clásico, River y Danubio. Y después volví con la misma sensación de sentirme bien como antes, pero con la cuota de gol que para un delantero marca mucho. Y ahora espero seguir en esa línea de ascenso.

Inés Guimaraens

Penal para el Colo

Es su mejor momento en Nacional desde que llegó en 2022, ¿considera que es así?

Comparado a lo que fueron los mese anteriores y el año anterior, por sobre todas las cosas, creo que es el momento mío en Nacional. Pero sé que puedo dar muchísimo más, que tengo para mejorar muchísimas cosas, y al igual que cada uno de mis compañeros, sabemos que podemos ajustar detalles que nos pueden hacer mejorar como equipo.

El año pasado cuando se estaba afianzando llegó Luis Suárez, con todo lo que significó, pero se sabía con su llegada usted y Emmanuel Gigliotti iban a quedar relegados; ¿cómo lo vivió?

Sí, sabía que iba a pasar eso y lo sabía también el Puma Gigliotti. Era una realidad que nos íbamos a enfrentar con eso. Pero en mi caso, y creo que en el de Emma también, la disfrutamos mucho a la segunda parte del año porque fue un año increíble, con la vuelta de Suárez, con todo lo que se generó en la gente y terminamos saliendo campeones tranquilamente, entonces creo que lo disfrutamos mucho.

Yo, que soy mucho más joven que Emma, aprendí muchísimo de Luis, del año de experiencia que siempre cuando llegas a un club necesitas una adaptación, y en Nacional más, porque es un equipo grande en el que mandan mucho los resultados, la gente, y creo que eso es lo que hoy por hoy me hace estar más tranquilo y más adaptado al mundo Nacional.

Leonardo Carreño

Con Gigiotti

¿Se decían algo con Gigliotti cuando estaba Suárez y la tenían que ver de afuera o con pocos minutos?

No. Sabíamos que había partidos que prácticamente no salíamos ni a calentar con el Puma y un poco esa era la broma, porque Emmanuel pasó de jugar a ser suplente y yo justo cuando vino Suárez me encontré con mi momento, porque había convertido los goles que hice en el año, creo que 8 o 9, los hice todos juntos previo a la llegad de Luis, entonces sentí que iba empezar mi momento y justo con la llegada de Luis se frenó esa chance. Un poco bromeábamos con Emma por eso, pero ya te digo, creo que fuimos los que más disfrutamos de la llegada de Luis porque nos dejó muchísimas cosas.

¿Qué pasó con Ricardo Zielinski, qué evaluación hizo?

Nosotros pensamos mucho internamente porque nos sentíamos muy comprometidos con el Ruso, porque es un técnico muy similar al Guti, muy cercano al jugador, con mucha ida y vuelta, con mucha confianza, nos transmitía mucha tranquilidad y soltura a la hora de jugar. Y nos quedamos con eso de tratar de buscarle la vuelta o con el qué pasó para que no se dieran los resultados, porque teníamos una excelente relación con él, de la parte de ellos sentimos que dieron todo para que los resultados se dieran.

Y de nuestro lado también, siempre dejamos todo adentro de la cancha e incluso nos juntamos varias veces a hablar y a encontrarle la vuelta, porque queríamos mejorar porque la armonía del trabajo era buena, pero ta… A veces es así, el fútbol es así. Mandan los resultados. El mundo Nacional es muy difícil, la gente… El futbol hoy por hoy es resultado y no se dieron. En la última charla cuando se fue a despedir el Ruso nos agradeció por lo que nosotros dimos en la cancha. Y nosotros lo mismo, quedamos superagradecidos y nos quedó esa espina de frustración de no poder sacarlo adelante juntos, porque teníamos una buena conexión con el cuerpo técnico.

¿A Álvaro Gutiérrez ya le sacó la ficha, ya lo conoce del todo?

Yo no lo conocía, pero sí me contaron historias de cómo se manejaba y cómo era. Lo estoy comprobando ahora. Pero obviamente que los técnicos son muy mesurados a la hora del trato con el jugador. El llegó y congeniamos mucho, pero siempre hay una línea que mantiene el cuerpo técnico con el jugador, que es muy fina con el Guti porque nos da muchísima confianza, pero sabemos que él es el entrenador, que él manda, que elije quién juega un partido y quién no… Del primero al último nos tiene comprometidos y eso está muy bueno para la competencia, en el día a día, y eso lleva a que los niveles individuales suban, a raíz de que vos sabés que el que está en tu puesto perfectamente puede jugar, porque el Guti lo hace saber así a nosotros, entonces sabés que tenés que estar alerta y preparado siempre.

Federico Gutiérrez

Los tatuajes del Colo

¿Cómo son sus días cuando no aparece el gol? ¿Le cambia el humor?

Y bien… Yo trato, siempre como delantero, y más a mí en particular, me gusta convertir, pero también hacer un buen partido o un partido aceptable, o tener un mal partido a veces, son factores que te llevan a eso. A veces no encontrás el gol por diferente circunstancias, como me ha pasado en Copa, pero siento que he hecho buenos partidos porque hice lo que el equipo pedía, ese trabajo invisible que a veces desde afuera no se ve porque afuera muchas veces la gente que mira el fútbol te ve con la pelota y si no estás mucho tiempo con la pelota o si no hacés algo diferente con la pelota parece que jugás mal o que no fue tu mejor partido, pero en realidad capaz que generaste una incomodidad en los rivales, en mi caso, para que no puedan desplegar el fútbol… Entonces a veces me voy contento con mi rendimiento. Y a veces me voy preocupado cuando esas dos cosas no se dan, cuando el rendimiento no es bueno y no hago gol. Ahí sí es un poco preocupante, pero tampoco es nada del otro mundo porque todo el mundo tiene partidos malos.

¿Y cuando está en racha? ¿Es otro el ánimo?

Es diferente porque ya vas camino a la cancha con esa sensación de que vas a convertir, de que todo va a salir bien, entonces es todo más fácil y todo fluye de otra manera. Sabés que tenés 90 minutos para convertir y la manejás con un poco de tranquilidad y las cosas son diferentes por la confianza.

Diego Battiste

Juan Ignacio Ramírez

¿Cuántos goles tiene en su carrera? ¿Lleva la cuenta? Algunas webs de datos dicen que pasó los 100 recientemente…

Pasé los 100 por algún gol internacional. Por el Campeonato Uruguayo creo que voy 99 si no me falla la memoria y por algunas estadísticas que me llegaron después de los dos goles que hice con Torque y varios me etiquetaron en cuentas de Instagram con las cifras mías, y la mayoría coincide que tengo 99 goles. Pero superé los 100 con algún internacional que tengo.

Así que se puede decir que está buscando el gol 100 por el Uruguayo…

Sí, en realidad ahora en este momento me puse a pensar que es un número lindo, un número importante por el Campeonato Uruguayo, obviamente redondear ese número. Lo pasé en general y ojalá que se pueda dar en el siguiente partido.

¿Cómo vio la llegada de Marcelo Bielsa, lo ilusiona para tener una oportunidad en la selección?

Sí, ilusiona porque renueva muchas cosas. Todo técnico nuevo en equipo y selecciones hace que los jugadores que están quieran demostrar que por algo están ahí y los jugadores que no están quieren demostrar un buen nivel para poder meterse en la selección. Renueva mucho. No voy a hablar de Bielsa porque todos sabemos lo que es como entrenador, todo lo que generó en estos días con los periodistas, la gente, los jugadores, entonces no puedo dar un resumen de lo que es porque ya lo sabemos. Pero sí, obviamente que genera ilusión porque cuando hay un recambio sabés que podes estar en el bolillero y haciendo un buen trabajo partido tras partido puede ser que llegue la chance. Y ojalá que así sea.

@Uruguay

En la selección en 2021

¿A su edad y experiencia, aún mira a algún delantero en especial?

Me gusta a nivel europeo lo que hace Benzema, pero me gusta muchísimo más, y anteriormente siempre lo nombré a él, y ahora igual, y cuando lo tuve de compañero igual, Luis (Suárez), porque creo que genera algo en los defensas con movimientos que son muy difíciles de controlar, entonces siempre lo seguí y cuando lo tuve de compañero lo comprobé. Y él lo sigue demostrando partido tras partido. Son movimientos, detalles, que a veces te hacen inclinar la balanza para algún lado para poder sacar una ventaja para poder convertir.

¿Vio el último gol de Suárez de “tres dedos”? ¿Qué le pareció ese recurso?

Sí, primero el recurso que tiene, no sé cuántos goles lleva así de tres dedos. Pero un poco lo que decía anteriormente: Luis parece que es un 9 de área, que en los últimos años y con nosotros se volcó un poco más atrás, con la selección lo hizo igual, entonces el otro día en el gol no lo agarra en el área como a cualquier 9 esperando un centro, sino que se tira unos metros atrás, recibe solo y después le pega desde la casa prácticamente y la pone en el ángulo de tres dedos, que solo los cracks lo hacen. Él ha hecho un montón de goles de todo tipo.

Federico Gutiérrez

Saludo para su familia

Por sus expresiones, ¿está haciendo el curso de entrenador o piensa hacerlo?

No, no lo estoy haciendo, pero pienso hacerlo porque me intriga un poco y me interesa lo que es la parte táctica y la parte de manejo de grupo. Tengo amigos que lo están haciendo y me han comentado cómo va el tema y me parece que me puedo enganchar. La verdad que me gusta. Pero hoy por hoy, con los dos nenes como los tengo, no quiero sobrecargarme en el tiempo con eso y sé que en un par de años, tres o cuatro, lo voy a arrancar a hacer para que en un futuro ojalá pueda dirigir.

Y por lo que vimos está a full con los nenes, porque su señora (Antonela Lima, Miss Panamerican Uruguay) compite este fin de semana en Miss Panamerican International en California, ¿cómo la lleva con los niños?

Sí, ahora estoy con los nenes. En un certamen anterior que fue vino mi madre a cuidarlos, o sea, a acompañarme a mí, y ahora está mi suegra. Y la voy llevando. Con los nenes en ese sentido tenemos un buen feeling, se portan muy bien conmigo, entonces no es desgastante ni mucho menos, la llevo muy bien, y es parte de esto.

El Colo y Anto

¿Y cómo es tener a su señora compitiendo y representando a Uruguay en su disciplina?

Es algo importante. Yo siento el apoyo que ella me da en lo que yo hago. Está tratando de cuidarme en cada detalle, en la alimentación, en el descanso, en ayudarme a descansar un poco más, en todos los detalles siempre rata de estar. Y creo que en general en la vida cuando algo de eso pasa, yo siento que también las personas necesitan hacer las cosas que les hacen bien, que las hacen feliz, llenarse, que los hacen sentir bien. Y ella ama y le fascina eso, y yo amo acompañarla, apoyarla, porque sé que le hace bien, que lo disfruta y, como te digo, estoy orgulloso de los logros de ella.

Volviendo a usted, ¿se hizo un nuevo tatuaje tras el Apertura? Según se pudo ver en sus redes…

Me había quedado uno… Yo tengo en mi brazo a mis dos hijos tatuados. Primero me tatué a mi hija Joaquina y después en el pecho me hice a Juan Francisco, y me hice uno de ellos dos sentados juntos y tenía que unirlos con un par de sombras y justo fui a hacer eso.

La familia siempre presente…

Sí. No sé si es un agradecimiento pero quiero aprovechar el cierre de la nota para tener una atención para mi familia, me refiero a mi señora, a mis hijos, pero también a mis viejos, a mi tío, a mis abuelos, que me bancaron el año pasado cuando no me tocaba jugar mucho. Uno siempre trata de estar bien, de no traer problemas a casa, pero a veces es inevitable eso. No es mal humor, pero es saber que se hace un poco cuesta arriba la cosa... Entonces ellos siempre estuvieron bajándome a tierra, haciéndome disfrutar de lo que fue el año pasado y este también. Este momento es parte de ellos porque fueron importantes el año pasado conmigo y son importantes en todo este recorrido por la ayuda que me dan.