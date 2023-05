Nacional se interesó por Christian Ebere y se sentará a negociar con Plaza Colonia

El nigeriano Christian Ebere, delantero de Plaza Colonia campeón mundial sub 17 con su país y con pasado en el fútbol brasileño, está en la órbita de Nacional que en los próximos días se sentará a negociar con el patablanca para poder contratarlo.

"Oficialmente hablamos con directivos de Nacional, nos cruzamos en la presentación de (Marcelo) Bielsa, me dijeron, 'la joyita que tenés ahí, ¿nos podemos sentar a hablar?', 'claro que podemos', les dije y quedamos de juntarnos para poder ver cómo podríamos encontrarle la vuelta. Ellos querían saber más que nada si estábamos abiertos a negociar porque ya hay alguna oferta del exterior, pero tenemos que pensar qué es lo mejor", dijo este viernes Carlos Manta, accionista de Plaza Colonia, a La Oral Mediodía, que se emite por radio Universal AM 970.

"Lo de Peñarol fue que un importante integrante de la directiva que me consultó si había alguna posibilidad de hablar, también les dije que sí, pero después no me llamaron", agregó Manta dejando en claro que el jugador tiene chances de pasar a Nacional pero no, de momento, a Peñarol.

"Llamaron ofertando del exterior, con Nacional nos vamos a juntar para poder ver si le podemos encontrar la vuelta. Tengo que hablar con Chiqui (Roberto García, su socio accionista en Plaza) que sabe bien los números, para saber si le vendemos una parte a Nacional y nos quedamos con un porcentaje importante, porque si sigue mostrando cosas en un cuadro importante vamos a sacar mejor tajada y Nacional también va a sacar una parte", adelantó Manta.

Consultado sobre la posibilidad de generar un intercambio de jugadores con Nacional, Manta respondió: "Nos tienta y es la idea también, porque el año pasado quedamos en una situación complicada y es una buena tentación que Nacional nos puede mover a nosotros".

Ebere, de 25 años, llegó a Plaza a mediados de 2022 y lleva jugados 30 partidos con nueve goles anotados por el Campeonato Uruguayo.

Contra Nacional, en la tercera fecha del Torneo Apertura, fue gran figura y al final del partido fue felicitado por Diego Polenta.