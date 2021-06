"Es muy peligroso viajar" en este momento a países que tengan la nueva variante Delta, dijo el infectólogo Eduardo Savio

El infectológo Eduardo Savio advirtió este martes que "es muy peligroso" que los uruguayos viajen en estos momentos, y cuando se acercan las vacaciones de julio, dado que la pandemia no está controlada y que en todo el mundo preocupa la rápida expansión de la variante Delta, la cepa india que ya está en 90 países y que es mucho más transmisible que el virus original de Wuhan.

"Evidentemente si mucha gente se va para afuera en julio, a destinos prioritarios como algunas ciudades de Estados Unidos, Riviera Maya o el Caribe, a la vuelta vendrán más Deltas. Es muy peligroso viajar porque se interactúa con mucha gente de otras nacionalidades" que pueden ser portadoras del virus mutado, explicó Savio en una entrevista con el programa Punto de Encuentro de radio Universal.

"Hay muchos lugares de Caribe que no piden vacunación ni PCR ni se van a encuarentenar. Y van a volver en condiciones que no serán las mejores. Otra vez los recaudos caen en nosotros", aseguró Savio y tomó como ejemplo a Israel, que dio marcha atrás en levantar algunas restricciones. "Israel tiene dos focos de infección por la variante Delta y dentro de esos hay algunos vacunados con dos dosis. Por eso están pensando en aplicar cuarentenas y restricciones a quienes ingresan de países donde hay cepas que generan preocupación", afirmó. "Cuanto más blindada está una población por vacunación, menos chances hay de que esa variante de preocupación impacte severamente en la población”, explicó.

El experto dijo que Uruguay está bastante protegido contra el coronavirus y la variante Delta, pero que todavía falta tiempo para lograr la inmunización colectiva. "El impacto de la Delta es menor si estás vacunado con las dos dosis, pero ya sabemos que está en Brasil, y todo lo que está en Brasil llega a Uruguay", aseguró el doctor.

Por otro lado, el especialista dijo que habrá que esperar para que el tapabocas deje de ser obligatorio en lugares cerrados tal como está sucediendo en otros países. "La mascarilla sigue vigente y no la podemos cambiar, porque si bien tenemos población altamente vacunada que no va a morir ni enfermar ni cursarla grave, las vacunas todavía no han demostrado detener el contagio. Yo puedo estar vacunado con dos dosis de Pfizer y haber pasado 14 días y, si no uso la mascarilla, me infecto de otra persona, yo no siento nada pero voy a transmitirla a los demás", señaló.

Sobre la vacunación, el médico señaló que "no tiene sentido" ir a vacunarse a Estados Unidos con Pfizer si ya la persona se encuentra inmunizada con ambas dosis de otra vacuna. "No tiene sentido vacunarse con una vacuna completamente diferente cuando está vacunado con otra que te tocó, te guste o no. Está mal ir a vacunarse gratis con Pfizer a Miami, no tiene sentido desde el punto de vista técnico. Ponerte una cosa arriba de la que ya tenés no es buena", afirmó.

A su vez, Savio dijo que ojalá se efectivice la vacunación en niños de 3 a 12 años, algo que ya se está estudiando en otros países. "Hay varios ensayos clínicos que están viendo la vacunación en esos niños. Ojala que suceda, porque si hay muchos vacunados de 12 a 17, ¿adónde va el virus? Hacia abajo", explicó y agregó que también se debe ir pensando en cómo será la estrategia de revacunación para los que ya están inoculados. "El tema es cómo. Si con la misma, si con otra o con una combinación de vacunas que parece dar una eficacia mayor", aseguró.