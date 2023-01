"Esa patada no la doy yo, me freno antes": Ciro Pertossi también rompió el silencio en el juicio de Fernando Báez

La doceava jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa sorprendió desde su comienzo, luego de que el rugbier imputado Ciro Pertossi pidiera declarar. "Cuando me doy cuenta que el chico está en el piso, me freno antes", sostuvo, en relación al feroz ataque realizado a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Luego de que Luciano Pertossi y Máximo Thomsen rompieran el pacto de silencio, a tres años del asesinato, Ciro Pertossi comenzó la audiencia exigiéndole a su abogado, Hugo Tomei, poder dar su testimonio y aclarar el video presentado en los tribunales de Dolores.

"Este chico no soy yo. Esa patada no la doy", remarcó, mientras se transmitía en la sala un registro fílmico de la golpiza a Fernando Báez Sosa. En este marco, intenta justificar su acción y sostiene: "Cuando me doy cuenta de que el chico (Báez Sosa) está en el piso, me freno antes".

Tras sorprender con su testimonio en la sala de audiencias, uno de los rugbiers más implicados en el juicio aclaró su tan reconocido audio "de esto no se entera nadie", que les envió a los demás integrantes del grupo después del ataque.

"Ya había gente en Zárate que sabía que nos habíamos peleado, yo digo eso porque no quería que mis padres se enteraran que nos habíamos peleado. Esto es todo lo que voy a declarar", remarcó en el juicio.

En este marco, el fiscal Juan Manuel Dávila intento iniciar el interrogatorio, pero una vez más el imputado se negó a contestar preguntas. "¿Por qué frena la patada?", le consultó el fiscal Gustavo García, a lo que él responde: "Lo que tenía que decir, ya lo dije". Luego, regresó a su asiento.

