Escándalo en la TV española: echaron al Loco Gatti en pleno programa

El exarquero de River, Boca y la selección argentina, Hugo "Loco" Gatti, quien está radicado desde hace años en España, fue echado del programa más visto de la televisión española cuando estaba en plena discusión al aire con algunos de los presentadores.

Allí, el argentino defendió a Real Madrid y a Florentino Pérez por la Superliga Europea que nació la semana pasada y a los dos días dejó de existir y en el que tanto el club merengue como su presidente, fueron los principales impulsores de la misma.

El programa El Chiringuito, es el más visto en la televisión española en materia de deportes.

Su conductor, Josep Pedrerol, es uno de los periodistas más reconocidos, no solo en Madrid, sino en toda España.

"“Este señor con cara de víbora”, dijo Gatti en alusión a Pedrerol, mientras el propio conductor trataba de frenar sus dichos.

“Pero mirá la cara de víbora que tiene. ¿Es más que el Madrid este? ¿A quién se comió?”, preguntó.

Además, agregó que si Real Madrid y Barcelona se van de la Superliga “se termina el fútbol” por más que el resto tenga dinero.

Pero la discusión continuó tomando calor y algunos exabruptos.

"A vos en Sevilla no te pueden ver”, le dijo después el Loco Gatti a otro de los participantes.

El conductor volvió a tratar de calmarlo: “Cálmate un poquito, Loco. Tómate la tila esa que te recomienda el médico. ¡Venga! A ver, tenemos que avanzar porque sino, el Loco nos estropea El Chiringuito”, dijo Pedrerol.

El argentino siguió subiendo de temperatura y contestó: “Lo estropea él y no le decís nada”, dijo apuntando a uno de los participantes. Y le preguntó a Pedrerol, conductor del programa: "¿Estás arreglado con él? Cada vez que vengo me atacás, Josep, me atacás. Dejame ser yo, si no para qué vivo”.

Pedrerol no se quedó callado y le dijo: “Loco, no nos gusta la mala educación”.

La discusión continuó y cada vez en voz más alta. “¿Pero qué mala educación? Ocho años que vengo acá y querés que venga ¿a qué?”, le dijo el Loco Gatti.

“Loco, no; otra no. ¡Fuera! Ya, ya. Andá”, le pidió Pedrerol y al mismo tiempo, le señalaba la salida del estudio.

El argentino se paró, abandonó el set en medio de un gran escándalo: “¡Zurdo! Te das vuelta con estos mentirosos”, le gritó al conductor.

Así fue la gran discusión que terminó en escándalo y en la salida de Gatti del estudio de televisión: