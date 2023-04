Esferas protectoras de agua, la tecnología que sorprendió a Lacalle Pou

Esferas protectoras de agua. Así se denomina una de las innovaciones tecnológicas que se pueden apreciar en la Expo Melilla 2023, una de las más sorprendentes, que despertó la curiosidad de Luis Lacalle Pou cuando el presidente de la República recorrió el predio de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Se trata de una solución especialmente atractiva en tiempos en los que los impactos adversos por la sequía se siguen manifestando y muchos empresarios están viendo de qué modo pueden estar mejor preparados para resolver problemas con el acceso a agua de calidad y su correcto aprovechamiento, problemas como se verá derivados no solo de una sequía.

Juan Pablo Castiella y Pablo Collazo, director y asesor, respectivamente, de la empresa que presenta esta novedad (Aukaler) explicaron a El Observador que esta tecnología tiene un punto de inicio en la década de 1990 y en Estados Unidos, donde se las utilizó en un reservorio de agua en Los Ángeles, donde se colocaron 96 millones de estas esferas para solucionar la presencia de una sustancia cancerígena característica en embalses de agua a cielo abierto.

Juan Samuelle

Cada esfera pesa medio kilo.

Las esferas que se exhiben hasta este domingo 16 de abril en la muestra de la ARU (en el predio ferial al que se accede en el km 11,5 de la ruta 5, tomando por camino Pérez hasta el frente de la UAM) proceden de una fábrica de Chile y la empresa que las importa representa la tecnología para Uruguay, Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.

El uso, además de estar especialmente dirigido al segmento del cuidado del agua potable, hace foco en diferentes rubros del agro.

Son esferas de 12 cms de diámetro, elaboradas con polipropileno de alta densidad a partir de materiales reciclados, rellenas de agua potable para que tengan el peso adecuado (medio kilo cada una) y evitar que el viento las quite del sitio donde deben cumplir con su función.

Juan Samuelle

Entre otras ventajas, evitan la proliferación de algas.

Se depositan sobre espejos de agua donde actúan como una barrera natural, con diversos beneficios, entre ellos evitar la evaporación, también la proliferación de algas y microorganismos y controlar la temperatura del agua (en verano el agua se mantiene unos 3º C o 4º C menos y en invierno baja el nivel del congelado a unos -10º C).

Evitar la proliferación de algas tiene ventajas como evitar que se obstruyan las cañerías.

Además, es un inhibidor de olores, destacaron.

Juan Samuelle

Las esferas, rellenas de agua, cuidan el agua.

En el caso del uso en sistemas productivos, los hay en la forestación, en tambos, en ganadería (especialmente en feedlot), en agricultura, por ejemplo en acopios de agua para que beban los animales y para riego.

La colocación, comentaron, es muy sencilla, solo se trata de instalar las esferas en el tanque australiano o el sitio dónde está el agua, que puede incluso ser un bebedero de vacunos u otros animales que para nada tienen en las esferas una molestia.

Otro detalle relevante es que la densidad de esferas en el espejo de agua depende de si hay una necesidad parcial o total de cobertura, del destino del agua y de las características del espejo, lo que incidirá en la inversión.

Juan Samuelle

El stand con la demostración.

El costo

A modo de ejemplo de costo, dijeron que si es una solución proyectada en un plazo de 20 años el costo anual equivale a unos US$ 4 por metro cuadrado, pero todo depende de cada proyecto y del volumen de las esferas que se demande.

Finalmente, que Lacalle Pou haya visitado el stand donde se presentan las esferas fue algo que, dijeron, tuvo como explicación el diseño de la recorrida que le invitó a realizar la organización de la Expo Melilla para que el presidente conozca algunas propuestas tecnológicas innovadoras, dado que no había un conocimiento previo con él.

Señalaron, también, que se mostró muy interesado, que hizo muchas preguntas sobre las esferas y que todo eso fue un motivo de especial satisfacción para los expositores, quienes tienen ahora un nuevo anhelo: producir las esferas en Uruguay.