España reconocerá a Guaidó si Maduro no llama a elecciones pronto

El gobierno español ha propuesto a la Unión Europea que fije un plazo temporal concreto para que el presidente Nicolás Maduro convoque elecciones libres en Venezuela y, caso de no cumplir esta condición, reconozca a Juan Guaidó como presidente interino del país.



Así lo explicó el ministro español de Exteriores, José Borrell, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que señaló que los representantes de los países de la UE en Bruselas preparan hoy la reunión de ministros de Exteriores analizando esta propuesta.



"España ha trabajado mucho, no vamos a remolque de la Unión Europea, remolcamos a la Unión Europea, dados los enormes lazos culturales y humanos con Venezuela", dijo Borrell.

"El señor Maduro tiene los resortes administrativos en su mano. Es un hecho incontestable, nos guste o no. O se ejercen bajo una supervisión y garantías internacionales o habrá que buscar otra solución. De momento, lo razonable es empezar por ahí. No es un ultimátum, es lógica procedimental. Si no lo hace habrá que buscar otra solución porque la situación es insostenible", agregó.

El ministro dijo que "si resulta que (Maduro) no quiere convocar elecciones", habrá que "encargar la tarea a otra persona, al presidente de la Asamblea Nacional". "Lo que se está planteando es de una claridad meridiana: o esto o lo otro. Para que dé una oportunidad y evite soluciones peores. Estamos tratando de evitar violencia y confrontación. Eso tampoco puede ser excusa para la permanencia de un régimen que debe convocar elecciones. No reconocemos que sea resultado de unas elecciones justas y libres", dijo.

