"Está para meterle un sopapo al cabeza de termo este": la bronca del Kün Agüero por el penal que le cobraron a Independiente

“¿Cómo mierda se llama el árbitro?”. Con esa pregunta, Sergio “Kun” Agüero comenzó su crítica contra el juez Yael Falcón Pérez, quien pitó un polémico penal para Racing en el clásico de Avellaneda ante Independiente, club del que es hincha y surgió el exjugador argentino.

“Me pasaron el nombre… Escuchame una cosa Yael Falcón. Ya el nombre es un desastre...”, agregó el Kun en su streaming, notoriamente enfadado.

El comienzo del empujón

Luego, analizó la jugada que tuvo un empujón que comenzó afuera del área y terminó adentro, según el juez y según sus compañeros de VAR.

“OK, te podés equivocar”, dijo Agüero. “Pero lo peor de todo es que el árbitro antes de empezar el segundo tiempo se le leen los labios: ‘lo empuja afuera y cae adentro’”.

El video del Kun:

“Vamos a poner un ejemplo: a mí me vienen empujando del mediocampo, yo aguanto, sigo corriendo, me tiro en el área y me vas a tener que cobrar penal”, agregó.

“Escuchame una cosa, flaco: la regla es donde hay contacto al principio es donde se cobra la falta”, agregó.

Agüero fue cuestionado por su interpretación de la regla. La misma señala que si una falta (un tackle con resbalada, sujeción o empujón) comienza fuera del área pero continúa cometiéndose adentro, afuera es ley de ventaja y se debe cobrar penal.

El final del empujón

En la jugada concreta del clásico de Avellaneda, la duda específica fue si la falta fue en el área (la línea es dentro del área) o no. El juez dijo que la vio finalizar el empujón dentro del área, al igual que el VAR.

“La verdad, está para meterle un sopapo al cabeza de termo este”, cerró el Kun, con un insulto final y un mensaje de incitación a la violencia.