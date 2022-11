“Estaban robando” y “todo era política”: los relatos que el Mides llevará a la Justicia para denunciar a Coordinadora de Ollas

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) denunciará ante la fiscalía a la Coordinadora de Ollas Populares, luego de presentar un informe jurídico e investigación en la que concluye que hubo hechos de “apariencia delictiva”, a partir de que la cartera otorgó insumos para ollas y merenderos.

En la Coordinadora “se inflaban los números” para obtener más insumos, y había lugares donde las ollas y merenderos “funcionaban en comités de base político partidarios”, dijo el ministro Martín Lema este miércoles en una conferencia de prensa.

El gobierno enviará la investigación a la fiscalía. En el documento el Mides presentó seis relatos de personas que entrevistó como testigos.

Testigo 1: “A todas las ollas nos pasó que cuando se empezaron a pedir datos, la gente de la red ponían más platos de lo que en realidad se servían. Yo una vez llegué a los 189, 200 y ellos ponían 230, 240. Inflaban los números. Pero tampoco es que ponían más platos y te daban más cosas. No...”.

Testigo 2: “La olla... no abrió en diciembre. Y en enero y febrero abrí yo, pero yo no recibí insumos de la red. Pese a ello, sé que CPS igual retiraba a nombre de esta olla aunque no traían nada para acá. Yo el 28/01/22 hablé con Pedro de la CPS y le planteé la situación, le dije que no se estaban recibiendo las cosas. Él me contestó que la olla pertenecía a la Red Solidaridad Carbonera y que la CPS no podía hacer nada porque cada red tiene autonomía. Me enteré con fecha 3/02/22 que la olla fue retirada, “liberada” de la Red Solidaridad Carbonera. Frente a eso pedí que la olla se dé de baja en la CPS, así podía recibir directamente de Uruguay Adelante... Fijate que ellos retiraban insumos para acá todos los viernes pero acá no llegaba nada”.

Testigo 3: “Me fui de la red porque era todo política. Se hablaba de cualquier cosa menos de la olla. Se hablaba de movilizaciones y demás pero nada de la gente. Querían venir a la olla a ponerme una bandera política y no los dejé. Yo al irme de la red estaba desesperada. Me querían hacer cómplice de cosas que ‘nada que ver’. Te hacían ir a las reuniones... Se usó las ollas como forma popular de ganarse gente. Yo me fui de la red por todo eso”.

Testigo 4: “Fuimos echados de la red por diferentes motivos, especialmente persecución política. Empezó en mayo 2021 cuando se votó que se pusieran mesas de votación en las ollas. Nosotros nos opusimos y no lo hicimos, pero los demás si lo hicieron... Nosotros funcionábamos diferentes. Ellos no entendían que no asistiéramos a las reuniones porque no teníamos tiempo, la prioridad siempre fue la gente. Hubo persecución política, violencia de género hacia todas las compañeras...Todos los que pertenecíamos a la CPS teníamos que hacer lo que votara la mayoría y nosotros nos sentíamos incluidos aunque no queríamos. Por ejemplo, después de repartir las canastas como hacíamos con pollo, huevos y otras cosas, no podía afirmar que había hambre como ellos decían”.

Testigo 5: “Nos desafectaron porque le dimos captura de que estaban robando los insumos, los que integraban la red. Hicimos la denuncia policial que está en la Seccional... Un día entro al acopio y veo que a nosotros, como merendero, nos correspondía una bolsa de 25 kg de leche pero daban menos... Ese día me quisieron dar una bolsa de 4.5 kg y empezaban a desaparecer las cosas. Te daban menos de lo que decía el remito (que a mí nunca me entregaban). Yo levantaba lo que me daban pero me estaban 'jopeando' un montón de cosas. Entonces, ese día a la gente de ahí les reclamé... A raíz de ahí, en un plenario nos echaron y no les importó no tener insumos para darle alimentos a los niños...”

Testigo 6: “...Es un delito quedarse con cosas que no son de uno. También se quedaban con insumos que no eran de ellos. Se recibían las cosas en el acopio, en el comunal y veías que se separaban cosas...”.