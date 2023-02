Estados Unidos confirmó el aplazamiento de la visita del secretario de Estado a China

"El secretario de Estado estaba listo para viajar a Beijing esta noche", declaró a la prensa un alto funcionario del Departamento de Estado en una sesión informativa telefónica.

Además, el funcionario agregó: "Tomamos nota de la declaración de la República Popular China en la que expresan su pesar, pero la presencia de este globo en nuestro espacio aéreo es una clara violación de la soberanía y del derecho internacional", según consigna la agencia rusa Sputnik y otros medios.

Este viernes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos detectó un globo de vigilancia chino sobre el norte del país, aclarando al mismo tiempo que no representa ninguna amenaza. A este respecto, Washington se comunicó con funcionarios de Beijing.



La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, siguió a su vez la recomendación de los mandos castrenses de no derribar el globo para no poner en riesgo la seguridad de las personas en tierra.



Desde el Ministerio de Exteriores chino instaron a no especular sobre "el globo espía chino".