Estafas en el Banco República: diputados quieren que una institución garantice los depósitos

Durante el año pasado hubo 1.200 casos de ciberestafas a clientes del Banco República (BROU) por un monto aproximado de US$ 5 millones. A nivel parlamentario se evalúa la posibilidad de encontrar alguna solución para que, ante al avance del delito electrónico, nuevos estafados puedan recuperar el dinero perdido. Uno de los planteos involucra a la Corporación de Protección de Ahorro Bancario (Copab).

Una delegación de la Copab se presentó días atrás en la Comisión de Hacienda de Diputados para intercambiar sobre las estafas en el BROU.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone señaló al comienzo de la sesión, según consta en la versión taquigráfica, que ante el avance del ciberdelito se quería evaluar con la Copab si existía algún mecanismo para buscar una solución a los damnificados. El BROU admitió este año que no se pudo recuperar el 37% del valor de las estafas.

El presidente de la institución, Daniel Dominioni, explicó que la Copab tiene dos ejes de funcionamiento. El primero es intervenir siempre en casos en que una institución bancaria esté al borde de la quiebra, en situación de insolvencia, y se observe que no es viable. El segundo es administrar el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios.

“Respecto al tema de los fraudes, entendemos la situación muy delicada, e imagino que angustiante para las personas que han sufrido este tipo de acciones. El problema es que nosotros frente a esta situación no tenemos injerencia; no podemos actuar en este tipo de incidencias porque la ley no nos mandata para ello”, expuso.

Perrone indicó que una de las competencias de la corporación es garantizar los depósitos en bancos. “Ese es el problema en el que estamos. Esta gente, estos clientes del BROU, hoy no tienen garantizado nada; no estaba garantizado el depósito en el banco y es por eso el reclamo”, sostuvo. El diputado dijo entender que actualmente la Copab no puede hacerse cargo de devolver el dinero a los estafados, pero que sí se podría comenzar a trabajar mirando hacia el futuro.

Pixabay

Estafas por internet

Según figura en la página web de Copab, en diciembre de 2022 el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios tenía un saldo de US$ 1.007,5 millones.

El presidente de la Copab reiteró que la garantía de los depósitos es para casos en que las instituciones quiebren. “El tema es plantear soluciones para el futuro. Hoy no hay herramientas legales, pero se podrían crear. De todos modos, no entendemos por qué una regulación de este tipo debería recaer en una institución con objetivos totalmente diferentes”, afirmó.

Dominioni precisó que si la Copab tuviera que ocuparse de los fraudes informáticos debería contar con una estructura totalmente distinta y también crear nuevos objetivos que nada tienen que ver con el diseño original, ni tampoco con el que en general tienen todos los seguros de depósitos a nivel mundial.

El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir dijo que si actualmente no hay ninguna competencia se debería analizar alguna modificación al artículo que dio origen al funcionamiento de la Copab.

Allí, Perrone recordó el artículo 14 de la ley 18.401 de octubre de 2008 con el que fue creada la Copab. Ese artículo le asignó la responsabilidad de estar a cargo del proceso de resolución bancaria (intervención, búsqueda y aplicación de procedimientos de solución, así como liquidación) de las instituciones de intermediación financiera que eventualmente se encuentren en crisis. El diputado dijo entonces que si fuera un damnificado del Banco República podría esgrimir: “ustedes (por la Copab) me tienen que garantizar, porque es lo que dice acá”.

Perrone continuó: “Si no, tenemos que buscar alguna solución a futuro, agrandar la Copab. Tendremos que conversar que los bancos aporten más; ya que no se hacen cargo por un lado, que se hagan cargo por el otro, a través de la Copab”.

Dominioni enfatizó que la legislación actual no otorga ninguna posibilidad a la Copab de intervenir y resarcir a las personas que fueron perjudicadas por un fraude. Expresó que la institución mantiene contactos con otros seguros de depósitos de otras partes del mundo y no conoce ejemplos de algunos que se dediquen a cubrir fraudes. Añadió que los seguros de depósitos tienen una función muy específica y ampliarla sería “injertarle” una operativa que no le corresponde.

La asesora jurídica de la Copab expuso que si bien es cierto que el aumento de los ciberdelitos es un problema eso no puede justificar la perforación de sistema.

Perrone insistió con la misión de la Copab. En la página web de la institución dice que debe promover la protección del ahorro en los bancos aplicando procedimientos de solución o pagando la cobertura de los depósitos con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, a efectos de minimizar el impacto de las situaciones de crisis.

“La misión habla de minimizar el impacto de las situaciones de crisis, y para mí la insolvencia es crisis”, crisis.