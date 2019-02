Estas personas no existen: son creadas con inteligencia artificial

Una mujer con pecas, un hombre con arrugas y canas. Ojeras, cejas, expresiones y pieles sumamente realistas se ven en las fotos de las personas que aparecen en la web This Person Does Not Exist –Esta persona no existe– que desarrolló el Phillip Wang, un ingeniero de Uber.

Las fotos se crean a partir de un algoritmo que utiliza el sistema de redes neuronales e imita las conexiones de las neuronas del cerebro y aprende con una base de ejemplos que, en este caso, fue un registro de 70.000 imágenes de rostros humanos.

“Cada vez que se actualice el sitio, la red generará una nueva imagen facial desde cero basada en un vector de 512 dimensiones", dijo Wang en su posteo de Facebook.

Este tipo de inteligencia artificial utiliza una red neuronal para generar caras nuevas y otra para compararlas con las del registro original. Como el funcionamiento es similar a las neuronas del cerebro humano, si la segunda red no reconoce la diferencia entre el rostro falso y el original, los humanos tampoco lo haremos.

Un insumo peligroso para los deepfakes

Los videos deefake en los que aparece Barack Obama dando un discurso que, en realidad, nunca dio o en el que aparece Jennifer Lawrence hablando con el rostro de Steve Buscemi también utilizan el sistema de red neuronal para aprender y verse sumamente realistas.

Estas nuevas caras falsas pueden ser un insumo más para esta tendencia de desinformación, pero según explicó Wang en un post de Facebook, su web no tiene una utilidad específica ni parece estar enmarcada en ningún proyecto, sino que su cometido es ayudar a reflexionar sobre lo que se puede hacer con la inteligencia artificial y escribió: "Decidí apostar por mi cuenta para concienciar a las personas sobre esta tecnología”.