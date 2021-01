Este es el actor hot de la serie del momento en Netflix y favorito como nuevo James Bond

Bridgerton ya se posiciona como una de las series del año en Netflix. A tal punto que ya hay certezas sobre cuándo es el estreno de la temporada 2.

Una de las razones del éxito es su trama, que mezcla el clima de época de las novelas románticas de Jane Austen con las intrigas de las élites como en la serie Gossip girl. Además, es clave que sea producida por Shonda Rhimes, creadora de grandes series como Grey's Anatomy.

Pero, sin dudas, la atención de la audiencia también se la ganó Regé-Jean Page, el actor que interpreta al seductor duque de Hastings, quien ya suena como candidato favorito para ser el nuevo James Bond.

Nacido en Londres en 1990, es hijo de un sacerdote británico y una enfermera de Zimbabue, país al que su su familia se mudó cuando él era muy pequeño. Allí vivieron hasta que Regé-Jean cumplió 14 años. De su paso por el país africano guarda buenos recuerdos, aunque ha contado en entrevistas que su condición de mestizo le trajo algunas complicaciones.

Una vez de vuelta en el Reino Unido, tuvo sus primeras experiencias profesionales como actor participando en el cortometraje Troublemaker o en un episodio de la serie Casualty, pero priorizó su pasión por la música. De hecho, formó una banda de punk junto a su hermano.

En 2011 apareció como extra en Harry Potter y las reliquias de la muerte (parte 2). Pero fue su formación en la National Youth Theatre de Londres lo que, como declara cada vez que puede, cambió su forma de ver el mundo de la interpretación. Tras graduarse en el Drama Centre en 2013, participó en dos episodios de la serie Fresh Meat.

A partir de 2015 empezó a aparecer con regularidad en series y películas, como Waterloo Road y Survivor, junto a Pierce Brosnan y Milla Jovovich, respectivamente.

Decidió probar suerte en los Estados Unidos, donde consiguió el papel de Chicken George en la nueva versión de Raíces. Luego fue convocado para ser parte del elenco de Mortal Engines, la ambiciosa superproducción coescrita por Peter Jackson.

Además, dio vida a uno de los protagonistas de For the people, drama legal emitido por ABC. Y si bien sólo tuvo dos temporadas, le permitió conocer a Shonda Rhimes, la multipremiada y todopoderosa productora, detrás de éxitos como Grey's Anatomy y How to get away with murder, quien lo contrató como el protagonista de Bridgerton, su primera producción para Netflix.

Resta ver cómo continuará la carrera de Regé-Jean Page, aunque parece que en ascenso: suma votos en la industria como candidato a suceder a Daniel Craig en el papel de James Bond en la nueva saga de películas.

Fuente: El Cronista - RIPE