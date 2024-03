Esteban Trebucq habló sobre el tenso momento que vivió en una cobertura en Rosario: "Era una boca de lobo"

Esteban "El Pelado" Trebucq se vio envuelto en un tenso incidente durante un móvil para LN+. El periodista fue asignado como movilero para cubrir la delicada situación que atraviesa la ciudad de Rosario con respecto al narcotráfico, cuando un automóvil lo interceptó en plena transmisión.

Mientras conversaba con Luis Majul, quien estaba en el estudio, un vehículo se detuvo junto a él y de allí bajó un hombre. De manera urgente, se aproximó al comunicador y le hizo un desgarrador pedido, dirigido a todos los medios de comunicación. "Les pido por favor que dejen de pasar el video en donde asesinan a mi sobrinito", rogó con profunda angustia.

"Yo solo vengo a pedirles un favor, respeto y valoro mucho el apoyo de los medios, pero les pido que dejen de pasar el video en donde asesinan a mi sobrinito", reiteró el hombre que interrumpió el móvil. En respuesta, Trebucq expresó: "Ah, ¿es tu sobrino? Uy, dios mío, no sabía, discúlpame". Sin embargo, el hombre continuó con su súplica: "La tengo a mi mamá mal porque vio el video, a mi hermana, la mamá de él, por favor. Estamos destrozados". El hombre se refería a un video que se ha difundido recientemente, mostrando cómo una banda de narcotraficantes asesinaba a un niño en medio del tenso y peligroso panorama que se vive en la ciudad santafesina. "Por favor, Esteban. Le agradezco la ayuda que nos están dando, pero no lo pasen más. Tuvimos dos días de terror, se los suplico", insistió.

Consciente de la gravedad de la situación, el periodista aseguró que no divulgarían más las imágenes y aprovechó para preguntar si había habido avances en el caso. "No sé nada. Se contactaron de medios y municipalidades con nosotros y no ayudaron un montón. Pero la única forma de que me escuchen es por acá, no pasen más el video", concluyó el hombre.

Qué dijo Esteban Trebucq sobre la situación

El periodista, en conversación con El Observador 107.9, contó cómo vivió este hecho. "Mostramos el lugar donde lo habían matado, como también hacen otros medios", comenzó, justificando su accionar. "Cuando llego a la noche, la encargada de la estación servicio me dice 'mirá, pelado, no entren acá porque está todo mal', entonces yo no entro. Respeto", continuó. "Cuando me estoy retirando porque está terminando la cobertura, se me acerca una chica y me dice que entremos", refiriéndose a la estación de servicio. Según Esteban, le dijeron que era mejor que lo muestren.

💬Esteban Trebucq relató la situación que vivió en el lugar del crimen del playero en Rosario

📻 El pase entre @trebuquero y @majulluis https://t.co/oOeKtCrUt3 pic.twitter.com/DMUK57p9R2 — El Observador 107.9 (@Observador1079) March 12, 2024

Una de las productoras de La Nación le escribió a Esteban Trebucq para que se retiraran de donde estaban, expresando preocupación. Él pidió que lo mantengan siempre en vivo, para que no haya desprolijidades y se pueda apreciar todo lo que pase. "El lugar era muy complicado", explicó el conductor. "Era una boca de lobo total", agregó. Incluso su madre le envió mensajes de preocupación para que se retire del sitio. "No había luz, nada. La gente sobrevive", reflexionó con preocupación.