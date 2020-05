Estrenos y algo más: siete opciones para ver este fin de semana en casa

The Gentlemen

El director británico Guy Ritchie estableció su carrera cinematográfica gracias a sus estilizadas y violentas obras sobre el mundo criminal de su país, como demostró en Snatch: cerdos y diamantes, y Rocknrolla. Después de algunos años en los que probó suerte con las aventuras de espionaje y con su versión del Rey Arturo, regresó al primer amor con esta historia de estafadores, ladrones y traficantes. Ese regreso a su peculiar mezcla de acción y comedia está impulsado por un elenco que vende la película por sí sola: Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant y Charlie Hunnam son algunos de los protagonistas de esta historia, que sigue a un criminal estadounidense que viaja a Inglaterra para vender su negocio, lo que da pie a una cadena de estafas, maniobras turbias y unos cuantos disparates. Estará disponible desde el miércoles 20 de mayo en Netflix.

El precio de la verdad

Esta película tiene el dudoso honor de ser uno de los últimos estrenos en las salas uruguayas antes de que se decretara la emergencia sanitaria por el coronavirus, ya que llegó a los cines el 12 de marzo, el día antes de que se confirmaran los primeros casos. Se trata de un drama basado en hechos reales, y sigue la historia de un abogado estadounidense que se enfrentó a la gigante compañía de productos químicos DuPont, al descubrir que una de las plantas de la empresa estaba contaminando las fuentes de agua potable de un pueblo rural, provocando la muerte de algunos de sus pobladores. Relatos de “hombres comunes” que se enfrentan a la cara más oscura del capitalismo y de las grandes corporaciones hay unas cuantas en la historia de Hollywood, pero esta funciona apoyada en la labor de su protagonista, encarnado por Mark Ruffalo, que transita el ambiente opresivo y sombrío de esta historia. La película, además, tuvo su impacto en el mundo real, al llamar la atención sobre otras plantas que estaban realizando actividades similares, y sacudió la imagen pública (y hasta el precio de las acciones en bolsa) de DuPont. Está disponible para alquilar en NS NOW.

Anne with an E

Basada en la novela Ana la de Tejas Verdes, contemporánea y casi que una contrapartida canadiense a la estadounidense Mujercitas, esta serie de tres temporadas (ya terminada, de forma abrupta, pero con un cierre conclusivo), adapta la historia de la niña huérfana pelirroja adoptada por una pareja de hermanos granjeros, las aventuras (y unas cuantas desventuras) que vivirá en su nuevo hogar, y las peripecias de su maduración y crecimiento a medida que deja atrás la infancia. Prepárese para emocionarse y que las lágrimas afloren al menos una vez por episodio, pero no siempre de tristeza, sino también por el encanto y la emoción que están a la orden del día en esta historia, con su idealista y brillante protagonista juvenil, a medida que descubre el mundo y el amor que nunca tuvo. Está disponible en Netflix.

Proyecto Florida

Sean Baker entró al cine independiente haciendo ruido. Sus primeras producciones, sobre todo Tangerine, calaron hondo por el tipo de propuesta que el joven cineasta traía a la pantalla: un cine social que abordaba los grandes dramas de las poblaciones deprimidas de EEUU, pero sin caer en melodramas intragables y filmado de manera hermosa. Así, Baker logró imponer su sello y ya para el estreno de Proyecto Florida, en 2017, era un director hecho y derecho. Su última película es una belleza que pone el foco en esa parte de la ciudad de Orlando que, aunque está muy cerca de la “magia” de Disneyworld, se opone diametralmente. La historia sigue a una niña de poco más de 6 años que vive junto a su madre en un motel a las afueras y que, en medio de paisajes despintados y travesuras permanentes, busca su lugar en el mundo. En HBO GO y NS NOW.

El imperio del Sol

Steven Spielberg es Tiburón. Es La lista de Schindler. Jurassic Park. Indiana Jones. E.T. Rescatando al soldado Ryan y también Encuentros cercanos de tercer tipo. Pero Steven Spielberg es también sus películas menos populares, digamos. Así que si Steven Spielberg es algo, es El imperio del Sol. Porque en la década de los 90, el Rey Midas de Hollywood nos mostró la segunda guerra mundial de formas violentas, heroicas, milagrosas, pero en esta película de 1987 se toma el atrevimiento de hacerlo a través del rostro de un niño. Y lo hace desde uno de los escenarios menos recorridos de este conflicto: la invasión japonesa a China. Basada en una novela autobiográfica del francés J. G. Ballard, El imperio del Sol tiene a un pequeñísimo Christian Bale en el papel del hijo de un acaudalado inglés en Shanghái. Cuando las tropas japonesas invaden la ciudad, queda huérfano y termina en un campo de concentración del enemigo. Sí, es cierto, suena deprimente a más no poder, pero en medio del horror que Jaime –así se llama Bale en la ficción– vive día a día, también hay espacio para la emoción, la ternura, el paternalismo de algunas figuras que se le aparecen y la esperanza de un mundo nuevo. Es un clásico formidable y se ve en HBO GO y NS NOW.

No te preocupes, no irá lejos

Su alcoholismo y una serie de malas decisiones en una noche desenfrenada llevaron a John Callahan a quedar paralítico en un accidente de tránsito. Con una vida aprentemente perdida, este hombre se une a un grupo de desintoxicación en el que todos los integrantes van hasta el hueso de los motivos que los llevaron a ser dependientes de la bebida. De esta forma, estos encuentros se convierten en la vía de escape al vicio. Y mientras lucha por dejar de tomar, John descubre que tiene talento para el dibujo, y para hacer humor políticamente incorrecto. Basada en hechos reales, esta película de Gus Van Sant parte de las memorias de Callahan y lo retrata a través del gran Joaquín Phoenix. Está disponible en NS NOW y HBO Go.

Si no te hubiese conocido

Eduard y Elisa discuten por quién llevará a los niños al colegio y por cuál de los autos va a utilizar cada uno. Pero esa primera escena, muy trivial y cotidiana de cualquier familia, termina en desgracia. Tras un accidente fatal, en el auto que el padre no quería usar, mueren Elisa y sus dos hijos. Y la culpa y la incapacidad de seguir adelante llevan a Eduard a una situación límite en la que se encontrará con la puerta de entrada a un universo científicamente misterioso que le presentará la doctora Liz Everest.

Bajo la teoría de la física cuántica de los universos paralelos, este hombre desesperado podrá viajar por distintas líneas temporales en las que cada acción tendrá su consecuencia. Porque las decisiones que se toman tienen un desenlace y porque no todo es tan obvio como parece, esta serie catalana propone reflexionar en torno a nuestras propias acciones con una historia movilizadora. Advertencia: si es muy sensible tenga algún pañuelo cerca porque las lágrimas son un efecto colateral de Si no te hubiese conocido. Está disponible en Netflix.